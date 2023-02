Nieuwe cao voor gemeenten: bewijzen de ambtenaren dat staken loont?

Vuilnisophalers gaan in Den Bosch weer aan het werk, na de afgesproken loonsverhoging van 13 procent. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

1. Wat is er afgesproken?

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en vakbonden hebben dinsdag afgesproken dat de 187 duizend gemeenteambtenaren gemiddeld 9,1 procent loonsverhoging krijgen. De lagere loonschalen gaan er daarbij meer op vooruit dan de hogere. Zo krijgen vuilnisophalers en stadsreinigers er 13 procent bij, terwijl de kantoorklerken zich mogen verheugen op een plus van bijna 7 procent.

De gemiddelde loonsverhoging is fors meer dan de 5 procent die de VNG eind vorig jaar als eindbod op tafel legde, maar wel minder dan de 12 procent die de bonden eisten.

2. Waarom stoppen de bonden met actievoeren, als hun doel nog niet is bereikt?

De afgelopen weken legden vuilnismannen, opsporingsbeambten en reinigingsdiensten in verschillende steden afwisselend het werk neer, omdat zij wilden dat hun salaris zou worden gecompenseerd voor inflatie. Woensdagochtend was het de beurt aan de vuilnisophalers in Den Bosch en Maastricht. Dat kwam voor die gemeenten op een ongelukkig moment: de afgelopen dagen lieten carnavalsvierders in die steden een tapijt aan plastic bekertjes achter. Het is dan ook geen toeval dat de VNG dinsdagavond met een nieuw bod kwam.

De bonden stonden toen voor het blok, vertelt FNV-bestuurder Marieke Manschot: ‘Als we niet akkoord zouden gaan, zou de VNG het loonbod van 13 procent voor de vuilnisophalers publiek maken. Ga dan nog maar vuilnismannen vinden die willen staken.’ Van de actiebereidheid van het kantoorpersoneel, dat die 7 procent meer gaat verdienen, hoefden de bonden het toch al niet te hebben. ‘Bovendien’, zo stelt Manschot, ‘is het belangrijkste dat die onderkant een goede klapper maakt, zij hebben meer last van de gestegen prijzen.’

3. Is dit het bewijs dat staken loont?

Daarvoor is het nog te vroeg, stelt historicus Sjaak van der Velden van het Instituut voor Sociale Geschiedenis in Amsterdam. Hij bestudeerde honderdvijftig jaar aan stakingen en concludeerde: 60 procent van de werkonderbrekingen leidt tot een betere cao.

Het valt hem wel op dat het de bonden steeds beter lukt om met een relatief klein aantal leden ‘slim te staken’. ‘De bonden kunnen niet meer hele sectoren, of zelfs het hele land drie weken platleggen zoals bijvoorbeeld gebeurde tijdens de grote ambtenarenstaking in 1983. Maar door af en toe een minuutje hier of een dagje daar te staken, geven ze steeds een klein speldenprikje dat opgeteld de werkgever behoorlijk wat schade kan berokkenen.’

Hoewel gemeenten financieel niet worden geraakt door de stakingen – de belastinginkomsten blijven namelijk toch wel binnenkomen – groeit de politieke of maatschappelijke druk om met een beter bod te komen wel met elke actie. Helemaal als het afval zichtbaar ophoopt in de straten.

De korte ‘estafetteacties’ doen de werknemer en vakbond zelf bovendien financieel minder pijn, aldus Van der Velden. Wie staakt krijgt per dag maximaal 80 euro uit de stakingskas van de bonden, dat is vaak minder dan het salaris. Wie staakt, legt daar dus vaak op toe. Niet heel aantrekkelijk in deze tijden van recordinflatie. Door alleen kortdurend en afwisselend het werk neer te leggen, voorkomen stakers een al te grote aanslag op de portemonnee en het verlies van moraal. Het legt bovendien een minder groot beslag op de stakingskas van de bonden. Geen overbodige luxe, nu zij als gevolg van dalende ledenaantallen minder contributie-inkomsten hebben.

4. Wat betekent de uitkomst van deze staking dan wel voor andere sectoren?

Staken steekt aan. Dat blijkt niet alleen uit onderzoek, maar ook uit cijfers die de Volkskrant opvroeg bij vakbond FNV. Alleen al de eerste zes weken van dit jaar legde ’s lands grootste vakbond het werk neer bij vijftien bedrijven of bedrijfstakken, waar dat er normaal gesproken gemiddeld 25 zijn over een heel jaar. Toch bleven grote successen tot dusver beperkt. Slechts in drie sectoren, waaronder de drankgroothandels, kwam het tot een beter loonbod. Maar bij onder meer Douwe Egberts, Etos en de Bijenkorf voeren werknemers al maanden actie, zonder succes. Hetzelfde geldt voor het streekvervoer (inmiddels omgedoopt tot ‘strikevervoer’). Bij twee sectoren, PostNL en het leerlingenvervoer, zetten werkgevers FNV zelfs buitenspel en sloten ze een akkoord met de kleinere bonden.

Voor de stakers in deze sectoren kan de uitkomst van de ambtenaren een motivatie zijn om hun acties vol te houden. Het kan bovendien ook op een andere manier doorwerken: werkgevers voelen zich nu misschien toch een gewaarschuwd mens als de bond dreigt met acties. ‘En dat is natuurlijk de slimste actie’, aldus Van der Velden. ‘De staking die je niet hoeft te voeren, omdat je alleen door te dreigen je zin al krijgt.’