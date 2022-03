Nieuwe cao: meer loon en minder werkdruk voor verpleeghuis- en thuiszorg

Voor het eerst is vastgelegd in de cao dat zorgmedewerkers onbereikbaar mogen zijn als zij niet staan ingeroosterd. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

De zorgbonden bereikten woensdagnacht een nieuw cao-akkoord voor zorgmedewerkers die werkzaam zijn in de verpleeghuizen, wijkverpleging of thuiszorg (VVT). Dat meldt NU’91, de vakbond voor verpleegkundigen en verzorgenden.

Naast een structurele loonsverhoging en minder werkdruk moeten de verschillen tussen de thuiszorg en de verpleeg- en verzorgingshuizen worden rechtgetrokken. Dat laatste gebeurt onder meer door het vervallen van de eigen bijdrage voor woon-werkverkeer en een betere reiskostenvergoeding.

Onbereikbaar

Om de werkdruk van het personeel te verlagen mogen mensen voortaan niet meer dan vijf dagen per week werken, tenzij zij daar zelf mee instemmen. Ook is er voor het eerst vastgelegd dat de medewerkers onbereikbaar mogen zijn als zij niet staan ingeroosterd.

Door personeelstekorten wordt er veel gevraagd van zorgmedewerkers én de patiënten. In november vorig jaar waarschuwde branchevereniging Actiz al dat in de thuiszorg alleen nog noodzakelijk zorg kan worden geleverd. Voor hulp bij het aankleden of douchen heeft thuiszorg geen tijd. Begin maart vroeg de branchevereniging de Tweede Kamer om 1 miljard euro extra vrij te maken om zorgmedewerkers beter te betalen en meer personeel te werven.

De komende week gaan de zorgbonden de nieuwe cao voorleggen aan hun leden. Als zij akkoord gaan, zal de nieuwe cao met terugwerkende kracht ingaan op 1 januari van dit jaar en doorlopen tot eind 2023. In februari werd er al een nieuw cao-akkoord bereikt voor het zorgpersoneel in ziekenhuizen.