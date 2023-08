Nieuwe burgeroorlog dreigt in Ethiopië, regering slaat opstand met harde hand neer

Een militielid loopt richting het dorp Chenna Teklehaymanot in de Amhara-regio, terwijl dorpelingen de andere kant op vluchten. Beeld AP

Lokale zogenoemde Fano-milities grepen begin augustus de macht in verschillende dorpen en steden in de noordwestelijke regio. Ze vielen politiebureaus en militaire basissen aan, braken gevangenissen open en namen het vliegveld van de toeristische plaats Lalibela in. Op 4 augustus riep premier Abiy Ahmed de noodtoestand uit in Amhara, sloot het internet af en stuurde het leger naar de regio.

De meeste steden zijn inmiddels weer in handen van het regeringsleger, maar de rebellen hebben zich op het platteland en in de bergen verschanst en krijgen veel steun van de bevolking. Vanuit verschillende plaatsen komen berichten over gevechten tussen de Fano en het leger. De overheid doet er alles aan om de controle over de ruim 20 miljoen inwoners tellende regio terug te krijgen, waarbij extreem geweld niet wordt geschuwd.

Over de auteur

Carlijn van Esch is buitenlandredacteur van de Volkskrant. Ze woont en werkt in Sierra Leone.

Afgelopen weekend kwamen zeker 26 mensen om het leven bij een vermoedelijke luchtaanval van het regeringsleger op een plein in de stad Finote Selam. Ook raakten ruim vijftig mensen gewond. Volgens twee inwoners was het doelwit van de aanval een wagen met burgers die net eten en drinken naar de Fano-milities hadden gebracht. Die informatie kon niet worden geverifieerd.

De Ethiopische mensenrechtencommissie, die aan de overheid verbonden is, maakte maandag bekend dat vanuit Finote Selam en andere plaatsen ‘geloofwaardige berichten over luchtaanvallen en beschietingen’ komen, waarbij ‘veel burgerslachtoffers’ zijn gevallen. Daarnaast zouden veiligheidstroepen massale arrestaties uitvoeren. Volgens advocaten zijn in de hoofdstad Addis Abeba honderden of zelfs duizenden etnische Amhara’s opgepakt.

Etnische moordpartijen

De Fano-rebellen vochten recent nog zij aan zij met het regeringsleger in de naastgelegen regio Tigray. De onderlinge strijd tussen de Fano en het Tigrese Volksbevrijdingsfront (TPLF) kreeg een etnisch karakter met massale moordpartijen over en weer. Toen het TPLF in 2021 tot diep in Amhara wist door te stoten en daar verwoestingen aanrichtte, waren veel mensen teleurgesteld dat de overheid hen niet wist te beschermen. Daarop rekruteerde de Fano in korte tijd duizenden jongemannen en stoomden hen klaar voor de strijd.

Ruim een half jaar geleden maakte een vredesakkoord een einde aan de burgeroorlog, die in twee jaar tijd aan tienduizenden mensen het leven kostte. Net als andere paramilitaire groepen moeten de Fano volgens het akkoord in het nationale leger of de politie opgaan. De Amhara verzetten zich daartegen omdat op andere plekken in het land de afgesproken ontwapening nauwelijks van de grond komt. Ze vrezen zichzelf niet te kunnen verdedigen tegen aanvallen vanuit andere regio’s.

Ethiopië kent veel etnische groepen, waarvan de Amhara de op een na grootste vormen. Van nationale eenheid is nauwelijks sprake. Er heerst veel onderling wantrouwen en verschillende groepen zijn ontevreden over het vredesakkoord van Tigray. Pogingen van de regering om de macht te centraliseren en zo een nieuwe regionale opstand te voorkomen, lijken een averechts effect te hebben. Gevreesd wordt dat het geweld vanuit Amhara over zal slaan naar andere regio’s.