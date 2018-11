Nieuwe burgemeester Praag komt uit de Piratenpartij

Praag. Beeld Colourbox

De Piratenpartij behaalde begin oktober 17 procent van de stemmen bij de lokale verkiezingen in de Tsjechische hoofdstad Praag en werd daarmee de op een na grootste partij in de gemeenteraad. Waarnemers verklaren het succes onder meer doordat de partij een nieuwkomer is in de politiek.

Hrib studeerde geneeskunde. Hij heeft nooit als arts gewerkt, maar is betrokken geweest bij het gebruik van IT in de gezondheidszorg. Als burgemeester wil hij zo spoedig mogelijk het aantal internetaanbieders in de stad uitbreiden. Als andere prioriteit heeft hij de bouw van een vierde metrolijn voor de metropool aan de Moldau met bijna 1,3 miljoen inwoners.

Bovendien moet naar zijn mening het woningtekort worden aangepakt. Volgens het stadsbestuur wordt elk vijfde appartement in de historische binnenstad van Praag permanent verhuurd als vakantiehuis via online-aanbieders zoals Airbnb. Vaak betalen de verhuurders geen belastingen.

De Piratenpartij werd in 2009 opgericht naar voorbeeld van de Zweedse partij met dezelfde naam. Die had internetvrijheid als enige programmapunt, maar de Tsjechische Piraten verbreedden al spoedig hun politieke agenda met thema’s als bestuurlijke transparantie, corruptiebestrijding, mensenrechten en participatoire democratie, ook met gebruik van het internet. De partij geldt als sociaal-liberaal.