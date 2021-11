Nieuwe burgemeester New York wil eerste salaris in bitcoin. ‘NYC wordt de crypto-hoofdstad, wacht maar af!’

Burgemeester Eric Adams van New York houdt zijn overwinningstoespraak na het verslaan van zijn Republikeinse tegenstander. Beeld Andrew Lichtenstein / Corbis via Getty Images

Met zijn crypto-vriendelijke offensief gaat de nieuwe burgemeester een ‘vriendschappelijke strijd’ aan met zijn collega in Miami, de stad die vergelijkbare ambities heeft en deze zomer de cryptomunt MiamiCoin lanceerde.

Met MiamiCoin kan de stad geld verdienen. Inwoners kunnen de munt met hun eigen computer delven, waarbij ze zelf 70 procent van de munt verdienen en 30 procent naar de stad gaat. In een paar weken tijd heeft Miami met de munt 6,2 miljoen euro verdiend, schrijft The Washington Post.

Met dat geld wil Francis Suarez, de burgemeester van Miami, maatschappelijke projecten uitvoeren. Hij schat in het hele jaar zo’n 52 miljoen euro te kunnen verdienen, en ziet mogelijk zelfs een toekomst waarbij inwoners geen belastingen meer hoeven te betalen omdat projecten worden gefinancierd met cryptodelving. De aanstaande burgemeester van New York onderzoekt die mogelijkheid ook, en wil daarnaast inzetten op factoren die de groei van bitcoin en cryptovaluta aanjagen.

‘Vervuilende munt’

Dat Adams zo gefocust is op bitcoin is jammer, vindt Alex de Vries. Hij volgt als datawetenschapper de ontwikkeling van bitcoin en andere cryptocurrency op het gebied van duurzaamheid. ‘Bitcoin is een heel vervuilende munt, het mining-proces kost ontzettend veel energie. Er zijn alternatieve crypto’s waarbij dat proces tot wel 99,9 procent minder energie verbruikt.’

In de staat New York werd eerder al een in onbruik geraakte energiecentrale omgebouwd tot een aardgascentrale om met die energie bitcoins te kunnen minen. ‘Er zijn in New York een stuk of dertig van dat soort oude energiecentrales die ten prooi kunnen vallen aan bitcoinminers’, zegt De Vries. ‘Als je klimaatdoelstellingen probeert te halen, moet je van fossiele brandstoffen af, en juist geen centrales in gebruik gaan nemen die al waren afgeschreven.’

Het uitbetalen van het salaris in bitcoin zal volgens De Vries niet zo’n probleem zijn. ‘Dat kan de gemeente zelf doen, dat is niet zo moeilijk. Maar de koers is erg volatiel. Het kan zomaar gebeuren dat je salaris tien minuten na uitbetaling ineens 10 procent minder waard is, terwijl jouw rekeningen gewoon in dollars zijn. Dat hij alleen de eerste drie salarisstrookjes in bitcoin laat uitbetalen, toont aan dat hij dat risico zelf ook wel ziet.’