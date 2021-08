Nieuwe bosbrand in Californië legt binnen enkele dagen tijd al 215 vierkante kilometer in as

Een uitgebrande auto in Grizzly Flats, Californië. Beeld AP

Duizenden mensen mensen sloegen al op de vlucht voor de brand, die sinds 14 augustus raast in de regio El Dorado, ten oosten van de Californische hoofdstad Sacramento. Meer dan 5.800 huizen lopen momenteel gevaar. Zomerhitte en harde wind dragen bij aan de explosieve groei van de brand. Gouverneur Gavin Newsom heeft de noodtoestand afgekondigd voor de regio.

Caldor Fire is slechts een van de tientallen bosbranden die momenteel woeden in het westen van de Verenigde Staten. Verder noordwaarts woedt Dixie Fire nu al meer dan een maand. Ondanks de inzet van meer dan 6.000 brandweerlieden is het vuur slechts voor een derde onder controle. Meer dan 2.500 vierkante kilometer werd al in de as gelegd, wat van Dixie Fire de tweede grootste brand in de geschiedenis van Californië maakt.