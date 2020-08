Nieuwe biografie Harry en Meghan bevestigt: heftige broedertwist in Huis Windsor

De Britse koninklijke familie nog verenigd, in 2018, op het balkon van Buckingham Palace: van links af koningin Elizabeth ll, Meghan, hertogin van Sussex, prins Harry, hertog van Sussex, prins William, hertog van Cambridge en Catherine (Kate), hertogin van Cambridge. Beeld WireImage

Al tijden waren er geruchten over de broedertwist, maar dit is nu bevestigd in het geruchtmakende boek Finding Freedom: Harry and Meghan: the making of a modern Royal Family, geschreven door Omid Scobie en Carolyn Durand, vrienden van het genoemde echtpaar dat tegenwoordig in Beverly Hills woont.

Een van de onthullingen is dat Meghan begin maart van het vorig jaar in tranen was na een ceremonie voor de Association of Commonwealth Universities, een liefdadigheidsinstelling waarvan ze de beschermvrouwe is. Team Sussex – Harry en Meghan – voelde zich die middag genegeerd door Team Cambridge – William en Kate. Na afloop was Meghan zo boos en verdrietig, aldus de auteurs, dat ze een vlucht naar Canada boekte. Het was meteen ook de laatste plichtpleging van de hertog en hertogin van Sussex.

Een jaar eerder leek er geen vuiltje aan de koninklijke lucht te zijn. Het sprookjeshuwelijk van Harry en Meghan was een groot succes. De Britten genoten van de onorthodoxe, Amerikaans getinte bruiloft en sloten de betoverende Suits-actrice in hun armen. Meghan ziet Charles, nog steeds, als een vader, terwijl ze onder de indruk was van de ‘protocol-masterclass’ die Elizabeth haar had gegeven. Maar Harry was niet vergeten dat zijn broer de zorg had geuit dat hij, dolverliefd, te snel van stapel was gelopen.

Ruim twee jaar later heeft Harry veel van zijn populariteit verloren. Eerder dit jaar zorgde hij voor een controverse door te beweren dat de Gemenebest zich rekenschap moet geven van ‘het koloniale verleden’. Deze opmerking moet zijn oma pijn hebben gedaan omdat deze vrijwillige samenwerking van landen uit het voormalige wereldrijk haar ‘troetelkind’ is. De videotoespraken waar Harry zijn landgenoten met enige regelmaat op trakteert zijn onderwerp van spot geworden. Critici noemen Harry ‘His Royal Wokeness’.

Eerder deze zomer wisten Andy Tillett en Dylan Howard in Royals at war: the inside story of Harry and Meghan’s shocking split with the House of Windsor te melden dat Harry spijt heeft van zijn emigratie naar Los Angeles en zich schuldig voelt. Dit boek is aanmerkelijk kritischer over Harry en Meghan dan het net verschenen Finding Freedom. Wat de waarheid ook is: in Huis Windsor bestaat de vrees dat de Dallas-achtige praktijken de stabiliteit van het koningshuis in het post-Elizabeth-tijdperk aan zal tasten.