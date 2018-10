Nieuwe beweging Code Oranje wil Nederland een nieuw democratisch tijdperk inloodsen

Bert Blase bij de presentatie van Code Oranje in Den Haag. Beeld Katja Poelwijk

Een politieke beweging die geen vaste standpunten inneemt, maar haar agenda van onderop door burgers laat bepalen. Bert Blase, de waarnemend burgemeester van Heerhugowaard, hoopt met dat idee Nederland door een politieke storm te loodsen. Of, zoals Blase zelf vindt: het is Code Oranje. En laat dat nu net de naam zijn van de politieke beweging waarmee hij Nederland een nieuw democratisch tijdperk wil binnenslepen. Want ‘het einde van de traditionele politieke partijen nadert’.

Volgens Blase, die zijn partijlidmaatschap van de PvdA opzegt om de Code Oranje-kar te trekken, staat het vertrouwen van de Nederlanders in hun politici op een gevaarlijk laag pitje. Ze vallen daardoor op extreme partijen op de politieke flanken of opteren voor eigenrichting – zie de snelwegblokkade op weg naar de sinterklaasintocht in Dokkum. Een schreeuw om inspraak, denkt Blase. De agenda van Code Oranje zal daarom van onderop worden bepaald. De nog te vormen standpunten van de partij komen tot stand in burgerraden en door digitale enquêtes en interviews onder kiezers af te nemen.

Ook het politieke proces ná de verkiezingen moet op z’n kop. Coalitieonderhandelingen zouden in volledige openbaarheid gevoerd moeten worden. In het referendum ziet Blase een probaat middel voor burgers om besluiten bij te sturen. Discussies als die over de afschaffing van de dividendbelasting – ‘die wilde nagenoeg niemand’ - zouden daarmee voorkomen kunnen worden.

Golf van democratisering

Bij de Provinciale Statenverkiezingen in maart wil Blase meedoen in drie provincies: Noord-Holland, Zuid-Holland en Gelderland. Daarna hoopt hij dat de ‘golf van democratisering’ ook over de nationale en Europese politiek spoelt. Met haar focus op directe burgerinspraak lijkt Code Oranje sterk op Geenpeil, de vorig jaar geflopte partij van weblog Geenstijl, maar Blase vreest niet dat zijn geesteskind een soortgelijk lot zal ondergaan. ‘Op lokaal niveau zie je overal in het land vormen van burgerinspraak ontstaan. Ik ben ervan overtuigd dat dat ook op grotere schaal kan gebeuren. De middelen zijn er.’

Nog onduidelijk is welke namen op de provinciale lijsten van Code Oranje zullen prijken. Wel kon de 59-jarige Blase bij de presentatie steunbetuigingen overleggen van onder meer Annemarie Penn-te Strake, de partijloze burgemeester van Maastricht, en van CDA-prominent Herman Wijffels. Andere sympathiserende raadsleden, wethouders en burgemeesters van gevarieerde politieke makelij maakten tijd vrij om Blase in Den Haag aan te moedigen en na zijn toespraak met een stevig applaus te belonen.

Maar de kiezer aanmoedigen om in plaats van op hun eigen partijen op Code Oranje te stemmen? Zo ver willen de aanwezigen niet gaan, hoe sympathiek zij Blases ambitieuze plannen ook vinden. ‘Ik zit hier uit nieuwsgierigheid’, zegt VVD-burgemeester te Heemstede Astrid Nienhuis, die in haar provincie straks de kans krijgt om Code Oranje aan te kruisen bij de verkiezingen in maart. ‘Maar wat ík stem, is een stuk minder relevant.’