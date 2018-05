Nieuwe bestuursstructuur Buma/Stemra moet einde maken aan geruzie en affaires

Met een nieuwe bestuursstructuur die vandaag ingaat, hoopt auteursrechtenorganisatie Buma/Stemra de ruzies en affaires van de afgelopen jaren achter zich te laten. Vandaag moeten de leden van de organisatie die geld int voor aangesloten componisten, tekstschrijvers en tekstdichters op de ledenvergadering akkoord gaan met de wijzigingen.

Maar met het instellen van een nieuwe structuur, waarbij het huidige bestuur verandert in een raad van toezicht, zijn de problemen bij de organisatie die jaarlijks bijna 200 miljoen euro moet verdelen onder de leden nog niet opgelost.

De financieel directeur van de organisatie en het hoofd juridische zaken zitten nu al bijna een jaar ziek thuis, nadat ze vorig jaar door de nieuwe directeur Wim van Limpt beschuldigd werden van gerommel met de boekhouding. Dat zou zijn gebleken uit twee onderzoeken, die Van Limpt had laten doen na signalen van een klokkenluider. Van die zogenaamde boekhoudfraude bleef weinig over. Met de twee ten onrechte beschuldigde personen wordt gesproken over een vertrekregeling.

Kwistige uitgavenpatroon

Van Limpt zelf kwam vorig jaar ook in opspraak door een publicatie in de Volkskrant over zijn kwistige uitgavenpatroon en foute informatie op zijn cv. Zo claimde de voormalig horecaondernemer dat hij in 2007 zijn zaken van de hand kon doen, terwijl hij failliet ging. Een van de schuldeisers: Buma/Stemra.

Nu blijkt Van Limpt in aanloop naar de ledenvergadering van vandaag zijn cv te hebben aangepast. Zo meldt hij nu dat hij zijn studie aan de Tilburg University in de jaren ’90 niet heeft afgemaakt. Of hij wel een propedeuse heeft gehaald is onduidelijk. Ook staan drie cursussen, waaronder aan Cambridge en de Erasmus Universiteit, ineens niet meer op zijn cv. De mededeling dat hij in 2007 zijn horecaonderneming verkocht, is ook verdwenen. De enige succesvol afgeronde educaties na zijn middelbare school die nu op zijn cv staan, zijn meerdaagse cursussen die hij de afgelopen jaren op kosten van Buma/Stemra heeft gevolgd.

Een Buma/Stemra-woordvoerder laat in een reactie weten dat de cursussen verwijderd zijn omdat ze ‘niet relevant’ zijn. ‘Ze zijn wel afgerond.’