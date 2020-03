Nieuwe besmettingsgolf Azië maakt duidelijk dat lichte maatregelen veel langer moeten worden volgehouden

Lees meer over het coronavirus

Reportages In het ene land gaan bij het eerste coronageval de grenzen dicht, in het andere gaat het leven door of er niets aan de hand is. Is dat een kwestie van volksaard? Onze correspondenten geven uitleg.

Elke dag publiceren het RIVM, de ziekenhuizen, wereldgezondheidsorganisatie WHO en allerlei landen cijfers over de uitbraak van het coronavirus. Maar welke cijfers zijn belangrijk? En hoe moeten we ernaar kijken? We zetten de belangrijkste grafieken en kaarten op een rij.

Uiteindelijk is het simpel: wie sociale afstand houdt, redt mensenlevens. En mensen die de regels negeren, benadelen veel anderen. Bekijk hier waarom social distancing zo belangrijk is.

Zijn we af van corona als het straks zomer wordt? Ja, dat zou zomaar kunnen, al is het effect waarschijnlijk tijdelijk.