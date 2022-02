Nieuwe beschietingen in Oost-Oekraïne, Kremlin spreekt van ‘zeer verontrustend nieuws’

De Oekraïense president Zelenski tijdens zijn bezoek van 17 februari aan de frontlinie met de separatisten. Beeld via REUTERS

In de middag kondigde een rebellenleider zelfs de volledige evacuatie aan van de bevolking richting Rusland. Volgens Denis Pushilin, leider van het bestuur in de Donetsk-regio, had Moskou al daarmee ingestemd. ‘Vanaf vandaag wordt een massale evacuatie van de bevolking naar de Russische federatie georganiseerd’, aldus Pushilin op Twitter. ‘Vrouwen, kinderen en ouderen worden als eerste geëvacueerd’.

‘Wat gebeurt in de Donbass is zeer verontrustend nieuws’, herhaalde president Poetins woordvoerder Dimitri Peskov, doelend op de regio's Donetsk en Luhansk die pro-Russische separatisten onder controle hebben. ‘Het zorgt voor een onrustig gevoel en is zeer verontrustend’.

Ook minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov liet zich uit in alarmerende taal. ‘Wij zijn geschrokken van de berichten over een flinke toename van het aantal beschietingen.’ De minister zei ook dat Rusland onderzoek doet naar aanleiding van berichten over ‘huurlingen’ uit Kosovo, Bosnië en Albanië die gerekruteerd zouden worden voor acties in rebellengebied.

Het Oekraïense leger ontkende echter de beschuldigingen en zegt dat het vooral de rebellen zijn die beschietingen uitvoeren. Kiev zei alleen uit zelfverdediging te handelen en niet uit te zijn op escalatie.

РосЗМІ спотворюють факти про обстріл дитсадка на Луганщині ➡️ https://t.co/XkM0ijPG93 pic.twitter.com/TPZTQYtKdU — Defence of Ukraine (@DefenceU) 17 februari 2022

Vijfhonderd explosies

Loehansk en Donetsk, die zich onafhankelijk hebben verklaard, zijn sinds donderdag plotseling onrustig. De VS waarschuwen al weken dat Rusland in dit gebied in Oost-Oekraïne een situatie wil uitlokken waarmee een inval te rechtvaardigen zou zijn.

Volgens OVSE-waarnemers, die toezien op een bestand tussen het leger en de rebellen, waren er alleen al tot donderdagavond zo’n vijfhonderd explosies. De separatisten meldden de beschietingen van huizen. Kiev zei toen dat onder andere een kleuterschool werd geraakt.

Onheilspellend

De rebellen beschuldigden vrijdag het Oekraïense leger onder andere van een tankbeschieting bij het stadje Horlivka. Ook zouden buitenwijken van Luhansk en twee dorpjes zijn beschoten met artillerie. ‘Het bestand wordt op flagrante wijze geschonden’, aldus het bestuur van Luhansk. De separatisten claimden ook dat tientallen saboteurs van het leger in beide regio’s waren geïnfiltreerd voor sabotageacties.

Doel zou onder andere zijn om het transport tussen de twee gebieden te ontregelen. De verklaringen van de separatisten klinken steeds onheilspellender. ‘De vijand wil door onze verdediging breken om transportroutes te blokkeren’, aldus een militaire woordvoerder in Luhansk. Lavrov beschuldigde het Oekraïense leger ervan zware wapens te gebruiken die volgens eerdere afspraken niet gebruikt mogen worden.

Volgens Kiev willen de separatisten en Rusland dat het Oekraïense leger hard terugslaat, zodat de situatie snel uit de hand loopt. Minister van Defensie Oleksii Reznikov zei dat het leger op alles is voorbereid. Toch verklaarde Reznikov dat ‘de kans op een grootschalige escalatie klein is’. Oekraïne zegt dat de Russen nu een kleine 150 duizend militairen hebben samengebracht bij de grens.