Nieuwe Berlijnse verkeerswet zet ‘morele strijd’ tussen fiets en auto op scherp

De Berlijnse autobezitter wordt in het nauw gedreven. Moest hij eerder al asfalt afstaan aan fietsstroken en busbanen, nu wordt ook zijn parkeerruimte ingeperkt. Een morele strijd dreigt.

Zomaar een regenachtige decembermiddag in Berlijn, nabij de Hackescher Markt. Een reusachtige rode Audi Q8 stopt naast de enige vrije plek in een verder volle straat. Of, vrij: er staat één elektrische deelstep pontificaal midden op de parkeerplaats. De Audi-bestuurder lijkt geen moment te twijfelen. Hij stapt uit, trekt zijn bouwvakkersdecolleté omhoog en sleurt het ding zo aan zijn voorwiel de stoep op. De souplesse doet ervaring vermoeden. Terwijl het alarm van de step blèrt, parkeert de man zijn SUV en sluit die met een bevredigend ‘biep-biep’ af.

Als het aan de stadsregering ligt, wordt dit een veel vaker gezien straatbeeld in Berlijn. Dat is althans de communis opinio onder autobezitters wanneer hen wordt gevraagd naar de komende nieuwe verkeerswet. Want in de slag om het Berlijnse asfalt – en de kasseien – heeft de auto wederom een nederlaag geleden. Moest Duitslands meest geliefde vervoermiddel de afgelopen jaren al steeds meer hoofdstedelijk wegdek afstaan aan fietsstroken en busbanen, nu wordt ook zijn parkeerruimte ingeperkt.

Een uitgelekt concept van de mobiliteitswet stipuleert dat commercieel verkeer in Berlijn in de toekomst voorrang krijgt boven ‘gemotoriseerd individueel-verkeer’. Leveranciers en bezorgdiensten krijgen toegang tot speciaal voor hen gereserveerde zones. Er komen meer fietspaden. Er moet meer ruimte gemaakt worden voor busstroken. Groot slachtoffer van dit alles: parkeerplaatsen. De auto wordt teruggedrongen, betaald parkeren uitgebreid – een harde dobber voor autominnende Berlijners, die hun wagen nu vaak nog gratis kwijt kunnen.

Over de definitieve wordt pas gestemd na de Berlijnse deelstaatverkiezingen in februari, maar een andere nieuwe regel gaat alvast per 1 januari in en zet de toon voor het komende jaar. De Berliner Zeitung, het hoofdstedelijke neefje van tabloid Bild, verwoordde zowel de inhoud als gepaste emotie in een onthutste kop: ‘Vanaf januari mag men fietsen, motoren en pedelecs in Berlijn op alle autoparkeerplaatsen zetten – GRATIS!’

Morele strijd

Niemand die precies begrijpt hoe dat in zijn werk zal gaan, maar op de hoek van de Sprengelstraße en de Tegeler Straße hebben ze al een voorproefje gekregen. Nauwelijks is het woord ‘Fahrradstellplatz’ gevallen, of ondernemer Zerrin Yure (62) trekt haar wenkbrauwen op en gebaart met beide handen naar de kassa. Een maand geleden sloeg het stadsdeel hier tientallen aanleunbeugels voor fietsen in de grond – ten koste, uiteraard, van parkeerplaatsen. Sindsdien is Yure’s dagelijkse omzet ‘wel honderd euro minder’. Gevraagd hoe het wordt als men straks overal zijn fiets op parkeerplaatsen mag stallen, gaan Yure’s beide handen de lucht in.

Het kan best zijn dat het allemaal nodig is voor een beter leefklimaat, zegt haar zoon Timur (34). Maar de veranderingen gaan wel erg snel, de beleidsoverwegingen zijn niet transparant, en de maatregelen disproportioneel. Timur: ‘Het is hier nu eenmaal geen Amsterdam. Als ze dit top-down willen invoeren, gaat dat veel pijn doen.’ Een andere ondernemer in de straat: ‘dit is politiek met het breekijzer, uit idealisme, en daarmee zet je mensen tegen elkaar op. Dat levert strijd op.’

Over dat laatste zijn auto- en fietsliefhebbers het eens. De nieuwe regel is bedoeld om hinderlijke tweewielers van de trottoirs te verwijderen. In Berlijn heerst grote ergernis over rondslingerende elektrische deelsteps, waarmee verschillende aanbieders de stad hebben overspoeld in de race om zo snel mogelijk marktaandeel te vergaren. Maar door dan maar de parkeerplaatsen vogelvrij te verklaren, klaagt bijvoorbeeld automobielclub ADAC, probeert het linkse stadsbestuur weer eens problemen op de lossen ‘over de rug van de automobilist’.

Nu ook fietsfanaten schaarse parkeerplaatsen mogen innemen, voorspelt lerares Kerstin Voight (45) ‘een morele strijd.’ Inderdaad riep op Twitter een grapjas al op om in januari alle Berlijnse parkeerplaatsen met fietsen te bezetten. Voight, terwijl ze haar fiets in de regen vastmaakt aan een van de aanleunbeugels op de Sprengelstraße: ‘Automobilisten gaan die fietsen natuurlijk weghalen. En heel eerlijk gezegd denk ik dat ik dat zelf ook zou doen.’

Nieuwe strategie

Overigens verliest de automobilist niet altijd. In november werd de autovrije zone in de Friedrichstraße, die liep van Unter den Linden tot even voor Checkpoint Charlie, weer opengesteld voor verkeer. De eigenares van een wijnwinkel in de parallel lopende Charlottenstraße had geklaagd over verlies van klandizie, en de rechtbank oordeelde dat de gemeente de noodzaak van de maatregel niet voldoende had aangetoond. Het stadsbestuur werkt aan een nieuwe strategie.

‘Verandering betekent nu eenmaal dat dingen veranderen, en dat levert altijd ontevreden mensen op’, duidt leraar Robert Köppern (34) de Berlijnse cultuurstrijd, terwijl hij zijn fiets loshaalt. ‘Automobilisten winden zich ontzettend op en doen alsof het hun recht is om overal maar te rijden en parkeren. Die schakelaar zullen ze echt moeten omzetten.’

Een sprankje hoop voor autoliefhebbers: het Berlijnse stadsbestuur beweegt langzaam. De parkeerregel van 1 januari is wellicht niet meer te stoppen, maar de nieuwe verkeerswet is nog heel ver van uitvoering. In 2018 besloot de Berlijnse regering bijvoorbeeld al om vóór 2030 minstens 2.900 kilometer fietspad aan te leggen. Begin 2022 was daar 66 kilometer van voltooid.