Nieuwe ‘belangwekkende’ variant coronavirus, nog maar zelden in Nederland aangetroffen

Vaccinatiecampagne in Colombia, waar de muvariant aan een opmars bezig is. Beeld EPA

WHO bestempelt muvariant uit Colombia tot belangwekkende mutatie

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft een nieuwe variant toegevoegd aan de lijst van belangwekkende varianten (‘variants of interest’). Het gaat om de muvariant, die in januari voor het eerst in Colombia wordt aangetroffen. Mogelijk werken vaccins minder goed tegen deze mutatie dan tegen andere varianten, maar verder onderzoek is nodig volgens de WHO. Als mu inderdaad gevaarlijker blijkt kan het tot zorgwekkende variant (‘variant of concern’) worden uitgeroepen, zoals de deltavariant. De muvariant is in 40 landen aangetroffen, waaronder in Nederland, maar maakt wereldwijd minder dan 0,1 procent van de coronabesmettingen uit. Omdat in Colombia en Ecuador het aandeel van de muvariant snel toenam wil de WHO de mutatie toch monitoren. Gezondheidsautoriteiten in Colombia wijten de recente uitbraak in het land aan de muvariant. In de zomer werden voor het eerst sinds het begin van de coronacrisis dagelijks meer dan 700 sterfgevallen gemeld. Inmiddels is deze coronagolf over de piek, de sterftecijfers zijn 10 keer zo laag als in juli.

Muvariant komt in Nederland nauwelijks voor, bijna alle besmettingen met deltavariant van het virus

Bijna alle coronabesmettingen in Nederland zijn met de deltavariant. Maar liefst in 99,7 procent van de steekproeven die het RIVM uitvoert om te bepalen met welke mutatie iemand is besmet blijkt deze variant de boosdoener. De alfavariant (voorheen de Britse variant genoemd) die rond de jaarwisseling snel opkwam in Nederland komt vrijwel niet meer voor. De betavariant die het eerst werd aangetroffen in Zuid-Afrika leek in februari in opkomst maar bleek zich veel minder snel te verspreiden dan de deltavariant. De muvariant die nu als belangwekkend wordt gezien door de WHO is in totaal 44 keer gerapporteerd in Nederland, waarvan slechts 4 keer in de afgelopen maand.