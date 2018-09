Nieuwe baas Air France-KLM waarschuwt Franse vakbonden

Benjamin Smith, sinds anderhalve week de topman van Air France-KLM, heeft de Franse bonden gewaarschuwd niet te rekenen op steun van de overheid. In een eerste interview met de Financial Times zei hij donderdag dat Parijs de luchtvaartmaatschappij niet zal redden, of haar zal beschermen tegen concurrentie.

Benjamin Smith, sinds anderhalve week de topman van Air France-KLM, staat aan de vooravond van harde onderhandelingen met de Franse bonden. Foto REUTERS

De Canadees Smith staat aan de vooravond van harde onderhandelingen met de Franse bonden, die zich hadden gekeerd tegen de benoeming van een buitenlandse baas van Air France-KLM. Het is voor Smith van groot belang de bonden achter hervormingen te scharen die nodig zijn om het concern weer concurrerend te maken.

Slagvaardiger

In mei had de Franse minister van Financiën Bruno Le Maire al laten weten dat Air France ‘zal verdwijnen’ als het bedrijf niet snel slagvaardiger wordt. Donderdag liet dezelfde Le Maire in reactie op het interview weten dat Parijs momenteel geen plannen heeft zijn belang van 14 procent in Air France-KLM van de hand te doen. Smith had gezegd dat de overheid bereid was haar aandeel te verkopen. Deze optie is nu niet aan de orde, stelde Le Maire. ‘De staat zou een slechte manager zijn als het zijn aandelen verkoopt van een bedrijf dat niet gezond is.’

Afgelopen jaar legde het Franse deel van het personeel twaalf dagen het werk neer, wat de maatschappij 335 miljoen euro kostte. De aandelenkoers is dit jaar met 37 procent gedaald. Smith ziet het als een van zijn belangrijkste taken het vertrouwen terug te winnen van de Franse bonden.