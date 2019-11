Nieuwe arrestatie in onderzoek naar moord op Derk Wiersum, het zou gaan om neef van Ridouan T.

Mensen leggen bloemen bij het kantoor van de doodgeschoten advocaat Derk Wiersum. De raadsman van kroongetuige Nabil B. werd op 18 september in Amsterdam-Buitenveldert geliquideerd. Beeld ANP

Ridouan T. wordt gezien als opdrachtgever van een reeks huurmoorden. De politie wil ‘bevestigen noch ontkennen’ dat het een neef van T. betreft.

De verdachte zit in volledige beperkingen. Het zou gaan om T.’s neef Anouar, een crimineel uit de regio Utrecht-Vianen, waar ook Ridouan T. – hoofdverdachte in meerdere moordonderzoeken – en zijn vermoede cocaïnebende vandaan komen. Anouar T. staat in het criminele milieu te boek als betrokkene bij meerdere plofkraken. Direct na de arrestatie is de woning van de verdachte doorzocht.

Volgens Het Parool speelde Anouar T. een ‘sleutelrol’ bij de moord op advocaat Wiersum, op 18 september, al willen politie en justitie nog niet zeggen welke rol hij precies zou hebben gespeeld. Mogelijk was hij betrokken bij het aannemen en doorgeven van de moordopdracht.

Derk Wiersum was advocaat van kroongetuige Nabil B. in het lopende strafproces Marengo, waarin zestien verdachten – onder wie hoofdverdachte Ridouan T. – terechtstaan voor betrokkenheid bij een reeks liquidaties. B. heeft daarin bekend dat hij zelf betrokken was bij een zogenoemde ‘vergismoord’. Derk Wiersum stond de kroongetuige bij toen deze belastende verklaringen besloot te gaan afleggen over medeverdachten (de zogeheten kroongetuigedeal).

Eind maart 2018, nadat bekend was geworden dat Nabil B. deze overeenkomst met het Openbaar Ministerie had gesloten, werd B.’s onschuldige broer Reduan in Amsterdam-Noord doodgeschoten. Justitie gaat ervan uit dat dit een wraakmoord betreft die werd uitgevoerd in opdracht van Ridouan T., over wie de kroongetuige belastend heeft verklaard. In versleutelde berichten van pgp-telefoons (pgp staat voor ‘pretty good privacy’) schreef T. over de kroongetuige: ‘Hy weet ga iedereen van hem laten slapen als die my naam heeft genoemt’ (sic), straattaal voor: als hij mijn naam noemt, laat ik iedereen die bij hem hoort liquideren.

De arrestatie van afgelopen nacht is de vierde aanhouding in het moordonderzoek rond Wiersum. Dinsdag 1 oktober werd een man gearresteerd die volgens de recherche gerelateerd is aan de Opel-bestelbus met daarin de schutter en de chauffeur, die kort na de moord in Amsterdam-Buitenveldert door camera’s werd geregistreerd.

Dinsdagavond maakte de Amsterdamse politie in het tv-programma Opsporing Verzocht bekend dat daarna nog twee andere mannen zijn aangehouden. Zij worden verdacht van heling van een van de gestolen auto’s die bij de moord en de voorbereiding daarvan (het zogenoemde ‘spotten’ van het doelwit) zijn gebruikt. Zij zijn gehoord en inmiddels vrijgelaten omdat de recherche ervan uitgaat dat zij niet direct zijn betrokken bij de liquidatie zelf, zegt een politiewoordvoerder. Wel blijven ze verdachten in het onderzoek.

De politie sluit niet uit dat er nog meer verdachten worden opgepakt in verband met de moord op Wiersum.