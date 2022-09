Nieuwe Amerikaanse ambassadeur: geboren in India, ‘gemaakt’ in de VS, nu naar Nederland

Shefali Razdan Duggal Beeld SAADA

Veel van de mannen en vrouwen die vanuit Washington D.C. als diplomaat de wereld over worden gezonden, groeiden op in een rijk, politiek georiënteerd nest. Zo niet Shefali Razdan Duggal (50), de toekomstige Amerikaanse ambassadeur in Nederland. Duggal is een selfmade politiek dier. ‘Als immigrant vertegenwoordig ik het diverse gezicht van de Verenigde Staten’, zei ze eind juli in de Amerikaanse Senaat. ‘En de generaties mensen die door onze geschiedenis heen kansen vonden in ons geweldige land’.

Woensdag stemde de Senaat in met Duggals benoeming. Ze zal mogelijk volgende maand door koning Willem Alexander worden ingezworen. Duggal vervult een vacature die na het vertrek van Pete Hoekstra, de vorige ambassadeur in Den Haag, anderhalf jaar heeft leeggestaan.

Nederland was ook Hoekstra’s eerste diplomatieke post, maar verder hebben de nieuwe en de oude ambassadeur weinig gemeen – ze zijn tegenpolen. Hoekstra was een conservatieve vertrouweling van Donald Trump, vertegenwoordiger van rechts Amerika. Duggal, die geld ophaalde voor de presidentscampagne van Joe Biden, is een product van links, divers Amerika. Het Witte Huis noemt haar in een persbericht een ‘ervaren politiek activist’ en een ‘strijder voor vrouwenrechten en mensenrechten’.

Campagneteam Clinton

Duggal wordt geboren in Haridwar, India, maar groeit op in Cincinnati, Ohio. Ze heeft een alleenstaande moeder die worstelt met twee minimumloonbanen, haar vader verliet het gezin toen Duggal nog jong was. ‘Liever dan stilstaan ​​bij wat ik niet had’, zei Duggal tijdens de hoorzitting, ‘omarmde ik de grenzeloze kansen die we in de Verenigde Staten krijgen’. Met beurzen en leningen behaalt ze een bachelor communicatie aan Miami University en een master aan New York University. Al jong weet dat ze een verschil wil maken in de politiek − en ze weet heel goed bij wie ze daarvoor moet zijn.

Hoewel de meeste Nederlanders haar naam nooit hebben gehoord, heeft Duggal de afgelopen decennia punten gescoord bij de machtigste Amerikaanse Democraten. Onder senatoren Ted Kennedy en Dianne Feinstein ziet ze van dichtbij hoe Washington werkt. In 2000 zit Duggal in het campagneteam van presidentskandidaat Al Gore en in 2008 bij Hillary Clinton.

Nadat Clinton de voorverkiezingen verliest van Barack Obama, haalt Duggal fondsen op voor de winnaar. Obama benoemt haar als lid van de United States Holocaust Memorial Council, die onder meer toezicht houdt op het Holocaust Museum. Later wordt ze een van de twee voorzitters van Women for Biden, een groep vrouwen die fondsen werft voor de Democratische Partij. In Washington weet ze vanuit de Democratische Partij een brug te slaan naar de Indiaas-Amerikaanse gemeenschap.

The Senate has confirmed the nomination of Shefali Razdan Duggal, of California, to be Ambassador of the U.S. to the Kingdom of the Netherlands. The Ambassador-designate still has to be sworn in, arrive in 🇳🇱, and present her credentials to HM King Willem-Alexander. pic.twitter.com/G5uwGUKPMj — U.S. Embassy The Hague (@usembthehague) 15 september 2022

Amerikaans bedrijfsleven

Binnenkort zal ze ook een brug naar Nederland moeten zien te slaan. Duggal vertelde de Senaat vooral de economische banden tussen de twee landen te willen verbeteren. Ze beloofde ‘het Amerikaanse bedrijfsleven te promoten in Nederland’, en andersom, ‘meer Nederlands investeringen aan te moedigen in de Verenigde Staten’. Maar ze is er natuurlijk vooral om zich in te zetten voor de meer dan 47 duizend Amerikanen die in Nederland wonen en 1,5 miljoen Amerikanen die het land jaarlijks bezoeken.

Boven alles benadrukte Duggal tijdens de hoorzitting haar loyaliteit aan het land dat ze zal vertegenwoordigen. ‘Ik ben geboren in India’, zegt Duggal, ‘maar gemaakt in de VS’. Haar e-mails sluit ze af met een quote van Abraham Lincoln: Be sure you put your feet in the right place, then stand firm.

Als een lokale krant in Cincinnati een oude schoolvriendin naar Duggal vraagt, zegt deze jaloers te zijn op het Nederlandse volk. ‘Een heel land gaat haar leren kennen. Wat hebben zij een geluk’, zegt Maria Lisman, die Duggal al veertig jaar kent. ‘Ze is als een lichtstraal.’