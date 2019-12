Nieuwe advocaten voor kroongetuige in zaak tegen Ridouan T.; zelfs de rechtbank weet niet wie het zijn

Bloemen bij het kantoor van de doodgeschoten advocaat Derk Wiersum. Beeld ANP

Volgens De Telegraaf zijn twee nieuwe advocaten beschikbaar voor B., die alleen in volledige anonimiteit hun werk willen doen. De eerste advocaat van B., Derk Wiersum, werd op 18 september in Amsterdam Buitenveldert vermoord. Diens opvolger, wiens naam niet bekend is, is volgens de krant per direct gestopt met het bijstaan van de kroongetuige.

De Amsterdamse rechtbank wil in reactie op de berichtgeving van De Telegraaf alleen kwijt dat ‘alles nog moet worden bekeken’ en er ‘geen enkel besluit is genomen’ over het verdedigen van B. door twee advocaten die anonimiteit eisen. Die eis zou bijvoorbeeld kunnen betekenen dat de pro-formazittingen in het liquidatieproces, op 12 en 13 december, achter gesloten deuren plaatsvinden.

De Raad voor de Rechtspraak spreekt van een ‘unieke situatie’. Volgens de raad weet zelfs de Amsterdamse rechtbank, verantwoordelijk voor de gang van zaken in de rechtszaal, niet wie er straks in het getuigenbankje naast Nabil B. komen te zitten. ‘Daarmee kan ook niemand nu zeggen hoe het straks verder moet’, aldus een woordvoerder van de raad.

Vergismoord

Nabil B. besloot in 2017 te gaan samenwerken met het Openbaar Ministerie na zijn betrokkenheid bij een zogenoemde vergismoord. In het Marengoproces draait het om een groot aantal liquidaties in de Utrechtse en Amsterdamse onderwereld. Een van de slachtoffers is de broer van Nabil B. Hij werd geliquideerd nadat de deal met het OM bekend was geworden. Drie maanden geleden werd ook de advocaat van B., Derk Wiersum, doodgeschoten. De hoofdverdachte in het Marengoproces, Ridouan T., wordt genoemd als de opdrachtgever voor die beide moorden.

Tijdens de vorige proceszitting mochten pers en publiek niet aanwezig zijn. Dat was al een unieke situatie. Als de advocaten straks in volstrekte unanimiteit hun werk doen, is ook dat een unicum.

Volgens voorzitter Henk Naves van de Raad voor de Rechtspraak is die (veronderstelde) eis van anonimiteit een ‘uit veiligheidsoverwegingen onvermijdelijke, maar wel onwenselijke ontwikkeling’. De raad beklemtoont dat de reactie van Naves niet betekent dat het bericht in De Telegraaf wordt bevestigd, maar gaat wél uit van de juistheid daarvan. Naves: ‘Dit heeft impact op de openbaarheid van een strafproces. Die openbaarheid is een groot goed. Het moet controleerbaar zijn.’