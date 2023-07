Nieuwe advocaten Ridouan T. willen negen maanden uitstel en ‘onbespied’ overleg met Inez Weski

Advocaten Arthur van der Biezen (L) en Sjoerd van Berge Henegouwen komen aan bij de extra beveiligde rechtbank voor een pro-formazitting in de strafzaak Marengo. Beeld ANP

De rechtbank zal op een later moment hierover beslissen, op zijn vroegst in september. Duidelijk is al wel dat het niet haalbaar is om op 20 oktober uitspraak te doen, zoals de bedoeling was. T. kwam in april zonder rechtsbijstand te zitten, na de arrestatie van zijn advocaat Inez Weski. Zij moest noodgedwongen de verdediging neerleggen. Sinds een paar weken wordt de hoofdverdachte bijgestaan door Van Berge Henegouwen, Arthur van der Biezen en Michael Ruperti.

Van der Biezen vroeg zich nadrukkelijk af waarom Weski in april is aangehouden. ‘Waarom is ze, terwijl deze strafzaak nog loopt, er vanaf gehaald?’ Hij sprak van ‘procesmanipulatie’ door het Openbaar Ministerie. ‘Een van de procespartijen trekt aan de rem en iedereen zit er mee.’

Weski heeft anderhalve maand in voorarrest gezeten, op verdenking van het schenden van geheimen en deelname aan een criminele organisatie die zich bezighoudt met internationale drugshandel en witwassen. Ze zou informatie van T. vanuit de Extra Beveiligde Inrichting in Vught hebben gedeeld met zijn contacten in de buitenwereld. Het strafrechtelijk onderzoek naar haar loopt nog.

50 duizend pagina’s dossier

‘Vroeger kon je zo’n collega gewoon bellen, nu vraag ik me af: wordt Weski niet afgeluisterd?’, zei Van der Biezen. ‘Ik vind dat een heel zorgelijke ontwikkeling.’ Meerdere vakgenoten hebben hem afgeraden om Ridouan T. bij te staan. ‘U wilt niet weten wat ik allemaal heb gehoord.’

De raadsman wil dat het OM garandeert dat T.’s nieuwe verdedigingsteam ‘ongestoord en onbespied kan overleggen met mevrouw Weski en haar kantoorgenoten over de overdracht van dit dossier’.

Het Marengo-strafdossier telt inmiddels meer dan 50 duizend pagina’s. ‘Negen maanden uitstel om dit te bestuderen is nog heel redelijk’, meende Van der Biezen. ‘Het recht op een eerlijk proces is in de handen van uw rechtbank. U kunt het maken en breken. Wat u ook beslist, we zullen erover overleggen met onze dekens (toezichthouders van de advocatuur, red.). Want we hebben allemaal beloofd ons aan ethische normen te houden.’

Zakaria el H.

‘Zonder adequate kennis van het dossier kunnen en willen we niet aan dit proces deelnemen’, voegde Van Berge Henegouwen daaraan toe. ‘We zijn verplicht om onze cliënt tijdig en volledig te informeren over alles wat van belang kan zijn. Dat hoort bij een eerlijk proces.’

Sommige verdachten in het Marengo-proces zitten al ruim vijf jaar in voorlopige hechtenis. Een van hen, Zakaria el H. (30), vroeg de rechtbank in een emotioneel betoog hem vrij te laten, al is het tijdelijk. ‘Mijn dochter is geboren toen ik vastzat, mijn familie vraagt al jaren wanneer ik weer thuiskom. Het voelt alsof er een galg om mijn nek bungelt en ik op een stoel sta te wankelen, op één poot. Ik kan dit niet meer aan, ik ben helemaal gebroken.’

Het OM eiste een jaar geleden 26 jaar en 8 maanden cel tegen El H., wegens deelname aan een criminele organisatie die zich richtte op het plegen van moorden. Zes andere verdachten moeten levenslang worden opgesloten, als het aan de aanklagers ligt.

Vrijdagmiddag reageert het OM op de betogen van El H. en tal van advocaten.