Nieuwe aanslag Taliban legt extra druk op Afghaanse verkiezingen

De Taliban hebben donderdag een topman van de Afghaanse veiligheidsdienst in de provincie Kandahar doodgeschoten. Bij de aanslag, die gericht was op de Amerikaanse generaal Scott Miller, kwamen nog twee andere hooggeplaatste Afghaanse officieren om.

Verkiezingsposters langs een weg in Afghanistan Beeld EPA

Miller, aanvoerder van de 14 duizend-koppige Amerikaanse troepenmacht in Afghanistan, bleef ongedeerd tijdens de aanslag die plaatsvond na een bijeenkomst in de ambtswoning van de gouverneur van Kandahar. De Amerikanen werden bij hun vertrek op weg naar de helikopterbasis vergezeld door hun Afghaanse gastheren toen hun bodyguards het vuur openden. De Taliban eisten de aanslag enkele uren later op.

De aanslag legt extra druk op de parlementsverkiezingen van aanstaande zaterdag. De Taliban hebben al drie keer gedreigd met een boycot van de verkiezingen die zij ‘een Amerikaans complot’ noemen, bedoeld om ‘buitenlandse belangen in Afghanistan veilig te stellen’.

Voor de beveiliging van de 5.100 stembussen in het land zijn 54 duizend militairen en politieagenten ingeschakeld, zo heeft de Afghaanse kiescommissie bekendgemaakt. Bijna 9 miljoen Afghaanse kiezers zijn geregistreerd om te stemmen voor 2.500 kandidaten die zich verkiesbaar hebben gesteld voor een van de 249 zetels in het parlement.

Veiligheidssituatie verslechterd

De veiligheidssituatie in Afghanistan is weer verslechterd na het mislukken van de vredesbesprekingen tussen de Afghaanse regering, de Verenigde Staten en de Taliban in 2013. Ook recentere onderhandelingen zijn steeds vastgelopen. De Taliban zeggen in hun recente verklaringen geen geweld tegen burgers te willen gebruiken, maar hebben leerkrachten, geestelijk leiders en studenten gewaarschuwd niet naar de stembus te komen omdat ze daar aanslagen zullen plegen.

In mei en augustus kwamen al tientallen mensen om bij diverse aanslagen op stembureaus. Woensdag blies een zelfmoordenaar zich op toen een NAVO-konvooi passeerde. Hierbij kwamen twee burgers om en raakten vijf Tsjechische militairen gewond.

De presidentsverkiezingen die volgend jaar april plaatsvinden, zullen naar verwachting nog veel meer geweld uitlokken.