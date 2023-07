Nieuwe aanslag op Poetins Krimbrug is gevoelige slag voor Moskou, zowel symbolisch als strategisch

Toeristen op de bezette Krim, op de achtergrond de Krimbrug. Beeld Alexey Pavlishak / Reuters

De brug over de Straat van Kertsj werd in de nacht van zondag op maandag getroffen door twee zware explosies die een gat sloegen in een van de rijbanen voor auto’s, bussen en vrachtwagens. Het gedeelte met de parallel lopende spoorlijn bleef gespaard.

De Russische autoriteiten leggen de schuld voor de aanslag bij de Oekraïense veiligheidsdiensten. De aanval zou zijn uitgevoerd met twee Oekraïense dronevaartuigen. Oekraïense media melden eveneens dat de Oekraïense marine en de veiligheidsdienst SBOe achter de aanval op de brug zouden zitten. Maar de autoriteiten lieten in het midden of Kyiv verantwoordelijk is. ‘Voorlopig kijken we met belangstelling toe hoe een van de symbolen van Poetins regime opnieuw bezwijkt onder militaire druk’, zei een woordvoerder van de SBOe.

Over de auteur Bert Lanting is buitenlandredacteur van de Volkskrant. Hij was correspondent in Rusland, de Verenigde Staten en Brussel en chef van de buitenlandredactie.

De aanval kostte het leven aan een Russisch echtpaar dat samen met hun dochtertje voor vakantie op weg was naar het bezette schiereiland. Het meisje raakte gewond. De autoriteiten legden onmiddellijk alle verkeer over de brug stil. Het treinverkeer over de brug kon al snel worden hervat. Alleen een stuk van het wegdek van een de rijbanen werd weggeslagen, er zou geen schade zijn aan de betonnen pilaren waarop de 19 kilometer lange brug steunt.

Vorig jaar oktober werd de brug al eens getroffen door een aanslag die zware schade aanrichtte. Moskou sloeg daarop terug met een regen van raketten op burgerdoelen in Oekraïne.

De nieuwe aanval op de brug die Poetin liet aanleggen na het annexeren van de Krim in 2014, is een gevoelige slag voor Moskou, zowel symbolisch als strategisch. De brug was een symbool voor de ‘eeuwige band’ tussen Rusland en de Krim, zei Poetin bij de opening in 2018. Hoewel het schiereiland sinds de grootschalige invasie van Oekraïne nu ook via de bezette gebieden bereikbaar is geworden voor Russen, is de brug nog steeds van cruciaal belang voor de bevoorrading van de bevolking van de Krim, de marinebasis Sebastopol en de Russische troepen in het zuiden van Oekraïne.

Vakantiebestemming

De aanslag zal ook de nodige onrust zaaien onder de miljoenen Russen die ondanks de oorlog nog steeds op vakantie gaan naar de Krim. Hotels en andere ondernemingen die op het toerisme draaien, klagen over tegenvallende boekingen sinds het begin van de oorlog tegen Oekraïne. Daarbij speelt mee dat de rechtstreekse vluchten op de luchthaven van Simferopol uit veiligheidsoverwegingen zijn gestaakt.

Desondanks blijft de Krim een trekpleister voor veel Russen, ook omdat reizen naar EU-landen lastiger is geworden als gevolg van de sancties tegen Rusland. Wie naar een EU-land wil, moet bijvoorbeeld via Turkije vliegen. De Russische autoriteiten proberen het toerisme op de Krim te stimuleren door het ingenomen schiereiland aan te prijzen als een ‘patriottische’ bestemming.

Begin deze maand stonden vakantiereizigers aan de Russische kant van de brug in kilometerslange files, omdat alle voertuigen uitgebreid werden geïnspecteerd op mogelijke explosieven. Er moesten zelfs landingsvaartuigen van het leger ingezet worden om de drukte te verlichten.

Ongetwijfeld zullen sommige toeristen nu bang zijn dat zij vast komen te zitten op de Krim. De Oekraïense autoriteiten waarschuwen de Russische toeristen steevast dat zij op eigen risico naar de Krim komen. Vorig jaar augustus brak er paniek uit onder Russische badgasten, toen de luchtmachtbasis Saky op enkele honderden meters van het strand getroffen werd door een reeks explosies. Daarbij werden Russische gevechtsvliegtuigen verwoest.