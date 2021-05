Nieuwe aanklachten tegen Navalny. Oppositieleider reageert sarcastisch: ‘Ik zit niet te niksen’

Aleksej Navalny tijdens zijn laatste zitting op 29 mei. Beeld via REUTERS

Navalny zei dat hij van een opsporingsambtenaar te horen kreeg dat er gewerkt wordt aan drie nieuwe aanklachten. Een daarvan zou betrekking hebben op zijn activiteiten voor zijn anti-corruptieorganisatie FBK. Volgens de autoriteiten zou hij geld van donateurs voor de stichting in eigen zak hebben gestoken.

Verder ligt er een aanklacht tegen hem wegens het beledigen van een rechter die hem onlangs een boete oplegde wegens het beledigen van een oorlogsveteraan. ‘Hoe ik die zou hebben beledigd, staat er niet bij. Gewoon ‘Navalny beledigde’, en hup nog een aanklacht tegen hem’, schreef Navalny.

In de derde aanklacht wordt hij beschuldigd van het oprichten van een organisatie die tegen de rechten van de Russische burgers ingaat. Hij zou die gebruiken om burgers ‘aan te zetten om niet te voldoen aan hun burgerplichten’. Een van de bewijzen die de autoriteiten aanvoeren is dat hij zonder toestemming documentaire heeft gepubliceerd over het ‘Paleis van Poetin’.

Die twee uur durende documentaire, die ruim honderd miljoen keer bekeken werd op Navalny's YouTube-kanaal, gaat over een gigantisch paleis dat aan de Zwarte Zee voor Poetin zou zijn opgetrokken. Kosten: ruim een miljard euro. Het Kremlin ontkent echter dat het paleis van Poetin is.

‘Dus denken jullie niet dat ik hier gewoon maar in mijn cel zit, thee drink en zit te niksen’, reageert Navalny sarcastisch op de nieuwe aanklachten. ‘Mijn machtige misdaadsyndicaat groeit. Ik pleeg steeds meer misdaden. Een meer en meer rechercheurs houden zich bezig met mij in plaats van met zulke flauwekul als moorden, overvallen en ontvoeringen.’

Vergiftiging

Het is niet duidelijk hoeveel jaar Navalny boven het hoofd hangt als hij ook op deze aanklachten wordt veroordeeld. Alles wijst er wel op dat de autoriteiten vastbesloten zijn hem langer vast te houden dan de 2,5 jaar die hij nu uitzit omdat hij zich niet had gehouden aan zijn meldingsplicht onder een eerdere veroordeling. Dat kon hij niet omdat hij in een Berlijns ziekenhuis lag na een mislukte poging van de Russische geheime diensten hem te vergiftigen.

De afgelopen tijd is ook zijn organisatie ontmanteld, nadat die door de autoriteiten op de lijst van ‘extremistische’ organisaties was geplaatst. Daardoor liepen alle medewerkers het gevaar dat zij in de gevangenis belanden. Het Russische parlement werkt ook aan een wet die vroegere medewerkers en donateurs uitsluit van deelname aan de verkiezingen.