Nieuwbouwwoningen werden in drie jaar tijd 50 procent duurder

Sinds begin 2015 is de prijs van een pas opgeleverde koopwoning al met 50 procent gestegen tot bijna 398 duizend euro. Bestaande koopwoningen werden in die drie jaar ‘slechts’ iets meer dan 30 procent duurder, en kosten nu gemiddeld 292 duizend euro.

Deze stijgingen bevestigen de cijfers die de Nederlandse Vereniging van Makelaar twee weken geleden publiceerde. Volgens de NVM was de snelle prijsstijging van nieuwbouwwoningen deels te wijten aan de energietransitie. In de loop van 2018 werden veel bouwprojecten stilgelegd om ze aan te passen aan de nieuwste eisen, en om ze gasloos te maken. Dat zou rond 15 duizend euro per woning hebben gescheeld.

Peter Hein van Mulligen van het CBS, enkele dagen geleden nog winnaar van het tv-spelletje De Slimste Mens, wijst erop dat juist in binnensteden in gebieden waar de huizenmarkt toch al gespannen is, veel wordt gebouwd. ‘Dat kan een van de redenen zijn van de stijging van de prijzen.’ De NVM wees er al op dat bouwen in binnensteden relatief duur is, maar Van Mulligen denkt dat ook een andere factor kan meespelen: meer dan in het verleden worden ook nieuwbouwwoningen aan de hoogste bieder verkocht in plaats van voor gefixeerde prijzen.

Vice-kampioen van Europa

Gemiddeld over alle verkochte woningen, dus nieuwe en bestaande bij elkaar, bedroeg de prijsstijging 10,2 procent. Daarmee was Nederland vice-kampioen in Europa: alleen in Slovenië stegen de prijzen harder. In omliggende landen ging de prijsstijging veel minder hard. In Duitsland ruim 5 procent, in België en Frankrijk slechts 2,5 procent.

Dat betekent niet dat de Nederlandse woningen in het algemeen harder in prijs stijgen dan elders. Het beeld is erg afhankelijk van de periode die je kiest. Als wordt gekeken naar de prijsstijging sinds 2015, ongeveer het moment dat in Nederland de prijzen hard begonnen op te lopen, zit Nederland nog wel in de Europese kopgroep van prijsstijgingen. Slechts in vijf landen stegen de prijzen harder.

Maar als wordt gekeken naar de prijsstijgingen sinds 2005, dan is het beeld totaal anders. De Nederlandse prijzen stegen sinds dat jaar niet meer dan 20 procent. Alleen in Cyprus en Ierland ging het nog langzamer. In Duitsland was de prijsstijging sinds 2005 dubbel zo hoog, in België drie keer zo hoog. En in Zweden zes keer.