Nieuwbouwwoningen krijgen in Friesland voorrang bij aansluiting op het stroomnet

Een monteur van Liander, de netbeheerder van Alliander, aan het werk bij een windmolen. Beeld Hollandse Hoogte

Netbeheerder Alliander heeft dit donderdag aangekondigd. Dat deze grote stroomgebruikers voorrang krijgen, is te danken aan een nieuwe bepaling, die is opgesteld door de provincie Friesland, gemeenten en het waterschap. Die maakt het mogelijk om projecten met een ‘grote maatschappelijke meerwaarde’ voorrang te geven.

Tot voor kort gold de regel dat degene die zich het eerst had gemeld, als eerste een aansluiting kreeg. Maar deze handelwijze begon steeds meer te knellen, nu het Friese elektriciteitsnet (net als op veel andere plaatsen in Nederland) overbelast is door de sterke groei van vraag en aanbod van elektriciteit. Hierdoor moeten nieuwkomers vaak lang wachten op een aansluiting. Dit is met name een probleem voor woonwijken en bedrijventerreinen, die achteraan in de rij moesten aansluiten en soms jaren vertraging opliepen.

De Friese overheid heeft daarom voor 22 projecten in de regio een zogenoemd afwegingskader opgesteld. Hierbij is ‘nadrukkelijk gekeken’ naar maatschappelijke meerwaarde. In de praktijk betekent dit dat woonwijken en bedrijventerreinen eerder aangesloten mogen worden dan producenten van duurzame elektriciteit.

De nieuwe werkwijze betekent niet dat alle vertragingen zijn opgelost, zegt een woordvoerder van Alliander. ‘We hebben zoveel werk, we kunnen niet alles tegelijk uitvoeren.’

Veel projecten in de regio moeten daarom nog steeds een of meerdere jaren wachten op een aansluiting. Maar voor sommige grote zonneparken zal de wachttijd met mogelijk een of twee jaar extra oplopen, doordat ze achterin de rij zijn geplaatst. Welke partijen dit zijn, kan Alliander niet zeggen.

Vorig jaar maakte de netbeheerder bekend grote problemen te hebben in Amsterdam, waar delen van een nieuwe woonwijk en bedrijven in het Westelijk Havengebied verstoken dreigden te blijven van een aansluiting op het net. Ook in andere delen van het land worstelen netbeheerders met capaciteitstekorten.

Alliander en collega-netbeheerders riepen de overheid vorige zomer op regie te nemen bij het toewijzen van nieuwe gebruikers en aanbieders van elektriciteit. In Friesland is dit nu voor het eerst gebeurd.