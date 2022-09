Nieuwbouw is tot nog toe de grootste aanjager van gasloos wonen

In de nieuwbouw wordt vrijwel elke woning gasloos opgeleverd. Beeld ANP / Ramon van Flymen

Alleen door de bouw van nieuwe woningen komt er enige vaart in het aardgasloos wonen. Het afschakelen van bestaande woningen van het gasnet gaat traag en heeft nog weinig effect. Om klimaatdoelen te halen wil het kabinet meer woningen afschakelen van het gasnet en ze laten overschakelen op duurzame energie. Op dit moment heeft circa 8 procent van de woningen geen gasaansluiting.

De meeste gasloze woningen maken gebruik van warmtenetten, waarbij de warmte van bijvoorbeeld afvalverbrandingsinstallaties via een pijplijn naar woningen komt. Vooral grote nieuwbouwprojecten maken gebruik van deze netten. De laatste jaren is er ook opmars van - veelal kleinere - nieuwbouwprojecten waarbij de woningen volledig elektrisch zijn. Met een elektrische warmtepomp kunnen bewoners hun huis verwarmen. Bijna geen enkele nieuwe woning krijgt inmiddels nog een aansluiting op het gasnet, blijkt uit de cijfers van de drie grote netbeheerders. In 2021 kregen negen op de tien nieuwe woningen geen gasaansluiting meer.

Het ombouwen van bestaande woningen gaan veel trager. Bestaande huizenbezitters zullen dan een speciale warmtepomp moeten kopen. De verkoop daarvan loopt wel op, maar blijft nog ver achter op de verkoop van de traditionele HR-ketels. De meeste van de 72 duizend gekochte warmtepompen komen bovendien in nieuwbouw terecht. Aan HR-ketels gaan er jaarlijks nog 430 duizend over de toonbank. Deze gasketels komen vooral in bestaande woningen terecht. De enorme stijging van gasprijzen door de oorlog in Oekraïne kan een extra impuls geven om een warmtepomp te kopen. Cijfers over 2022 zijn echter nog niet bekend.