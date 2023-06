Nieuw-Zeelandse spelers staken oefenduel tegen Qatar na beschuldiging van racisme

De Nieuw-Zeelandse verdediger Michael Boxall, hier in actie in een wedstrijd tegen Zweden, beweert door een speler van Qatar te zijn uitgescholden. Beeld AFP

‘Tegen Michael Boxall werden racistische scheldwoorden geuit in de eerste helft van de wedstrijd door een speler van Qatar. Er werd geen officiële sanctie opgelegd, dus heeft het team besloten niet meer op het veld te verschijnen voor de tweede helft’, meldde de voetbalbond van Nieuw-Zeeland via Twitter. Nieuw-Zeeland leidde de wedstrijd bij de rust met 1-0, na een doelpunt van Marko Stamenic in de 16de minuut.

Bondscoach Carlos Queiroz van Qatar zei dat de aanvoerder van Nieuw-Zeeland naar hem toe was gekomen om te zeggen dat ze niet verder zouden spelen. ‘Blijkbaar hebben twee spelers op het veld dingen tegen elkaar gezegd’, zei Queiroz tegen de sportzender Alkass van Qatar. ‘De spelers van Nieuw-Zeeland besloten hun teamgenoot te steunen, al onze spelers steunden hun teamgenoot.’

Geen getuigen

Queiroz verwacht dat voetbalbond Fifa het incident zal gaan onderzoeken. ‘Maar de scheidsrechter heeft het niet gehoord, de bank, de coaches, niemand heeft het gehoord. Het was een uitwisseling tussen twee spelers, zonder getuigen. Het is woord tegen woord.’

Ook de oefeninterland tussen het elftal van Ierland onder 21 en de leeftijdsgenoten van Koeweit eindigde voortijdig door een racisme-incident. Een speler van Koeweit zou een van de reserves van Ierland hebben uitgescholden in de tweede helft, waarna de Ieren ermee ophielden. ‘De FAI tolereert geen racisme tegen onze spelers of staf en zal dit melden bij de Fifa en Uefa’, reageerde de Ierse bond.

Antiracismecommissie

Door recente incidenten van racisme in het voetbal heeft Fifa-voorzitter Gianni Infantino een antiracismecommissie aangekondigd onder leiding van Real Madrid-aanvaller Vinicius Jr. De speler heeft vaker zijn beklag gedaan over racisme op het veld, en ook bij supporters. ‘Racisme is normaal in La Liga’, schreef hij vorige maand op Instagram. Hij beticht de Spaanse competitie ervan het probleem niet aan te pakken.