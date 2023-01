Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern kondigt plotseling haar vertrek aan

Jacinda Ardern. Beeld AP

Volgens de premier is het een ‘privilege’ om aan het roer te staan, maar is het daarom juist belangrijk om te beseffen hoe groot haar verantwoordelijkheid is. ‘De verantwoordelijkheid om te weten wanneer je de juiste persoon bent om te leiden en ook wanneer je dat niet bent. Ik weet wat deze functie van me vraagt. En ik weet dat ik niet langer genoeg in de tank heb hem eer aan te doen. Zo simpel is het’, aldus Ardern tijdens de aankondiging. ‘We geven alles wat we kunnen zolang we kunnen, en dan is het tijd te stoppen. En voor mij is het nu tijd.’

Ardern werd zes jaar geleden op 37-jarige leeftijd gekozen tot premier en was destijds de jongste vrouwelijke regeringsleider ter wereld. Ze overzag het strenge coronabeleid in Nieuw-Zeeland tijdens de pandemie en scherpte de wapenwetten aan nadat een schutter in twee moskeeën in Christchurch 51 dodelijke slachtoffers maakte.

Zaterdag komt Arderns Labour-partij bijeen om een nieuwe leider te kiezen, die dan op 7 februari het premierschap kan overnemen. Vicepremier Grant Robertson, die ook minister van Financiën is, zei in een verklaring dat hij zich niet kandidaat zal stellen als de volgende Labour-leider.

Ardern kondigde ook aan dat de parlementsverkiezingen dit jaar op 14 oktober zullen plaatsvinden. Daarin zal zij niet verkiesbaar zijn, zo maakte ze duidelijk. Wel blijft ze tot eind april aan als parlementslid.