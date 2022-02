Nieuw-Zeelandse journaliste mag tóch bevallen in eigen land in plaats van in Afghanistan

De zwangere Nieuw-Zeelandse journaliste Charlotte Bellis, hier op een selfie met haar partner Jim Huylebroek in Kabul, Afghanistan. Beeld AP

De Nieuw-Zeelandse journalist had in wanhoop haar toevlucht tot Afghanistan, waar zij voor Al Jazeera in augustus verslag had gedaan van de machtsovername door de Taliban. In september, teruggekeerd op haar uitvalsbasis in Doha, ontdekte ze dat ze zwanger was. Daar kon ze niet blijven, omdat ongehuwd zwanger raken in Qatar strafbaar is.

Online vroeg ze toestemming te mogen terugkeren naar Nieuw-Zeeland. Dat land probeert zich af te schermen voor covid met een zeer streng toelatingsbeleid, ook voor eigen onderdanen. Repatrianten moeten tien dagen in quarantaine in door het leger beheerde hotels. Door een tekort aan plekken wordt er gewerkt met een soort loterij. Bellis werd, zwanger en al, afgewezen.

Talibanleiders

Met haar vriend, de Belgische fotograaf Jim Huylebroek, ging ze naar België, maar ook daar moest ze weg, na het verlopen van haar visum. Ten einde raad riep ze de hulp in van hoge Talibanleiders. Die waren bereid haar te helpen. ‘Ja, je kunt komen’, kreeg ze te horen. ‘Bij ons ben je veilig.’

Omdat de gezondheidszorg in Afghanistan erg slecht is, wilde Bellis in mei liever niet in Kabul bevallen. De Nieuw-Zeelandse bureaucratie bleef echter onverbiddelijk, zo bleek dit weekend uit een open brief die ze schreef in de New Zealand Herald.

De publicatie had effect. Na twee dagen besloten de Nieuw-Zeelandse autoriteiten voor Bellis een ‘zeer zeldzame’ uitzondering te maken, ‘met het oog op haar veiligheid’. Ze moet overigens nog wel even wachten: pas begin maart is er plaats in een quarantainehotel. ‘Ik ben zo blij dat ik straks, op zo’n bijzonder moment, ben omringd door familie en vrienden’, reageerde ze. Haar Belgische vriend mag mee.