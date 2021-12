Nieuw-Zeeland wil volledig rookvrij worden en voert totaalverbod in voor toekomstige generaties

Een bord buiten de universiteit van Auckland geeft aan dar er op de hele campus niet gerookt mag worden. Beeld David Rowland / AP

Minister Ayesha Verrall van Volksgezondheids spreekt van een ‘historische dag’. De vergaande wet is de eerste ter wereld. Nieuw-Zeeland wil dat in 2025 minder dan 5 procent van de bevolking nog rookt. Het roken wordt in Nieuw-Zeeland en Australië al jaren succesvol ontmoedigd, met een verbod op tabaksreclame en hoge prijzen: een pakje sigaretten kost 25 euro. Gemiddeld rookt nog 11 procent van de volwassenen waarvan 9 procent dagelijks, maar onder de Maori-bevolking is dat percentage met 22 procent twee keer zo hoog.

De regering van premier Jacinda Ardern staat het gebruik van elektronische sigaretten wel toe omdat ze die ziet als een alternatief om mensen te laten stoppen. De strenge wetgeving is bedoeld om jongeren nooit te laten beginnen met roken. ‘Het wordt strafbaar om tabak te verkopen of kopen voor de nieuwe groepen jongeren. Mensen, te beginnen met die vanaf 14 jaar nu, zullen nooit meer legaal sigaretten kunnen kopen in dit land’, aldus Verrall.

Uitgedoofd

Verder verhoging van de accijns heeft volgens Verrall geen zin en zal bovendien vooral mensen met de laagste inkomens treffen, die ook relatief meer roken. Naast de strengere wetgeving, wordt ook de legale hoeveelheid nicotine in tabaksproducten beperkt en wordt het aantal verkooppunten teruggebracht. De overheid gaat er vanuit dat winkels over 65 jaar niet meer hoeven te controleren of iemand onder de 80 jaar is, maar dat het roken dan al lang is uitgedoofd.

Ondanks het ontmoedigingsbeleid is roken nog steeds de belangrijkste vermijdbare doodsoorzaak in Nieuw-Zeeland. Volgens minister Verrall wordt een op de vier vormen van kanker in het land veroorzaakt door roken. In haar vroegere werk als arts in onder meer het ziekenhuis van Wellington, sprak ze dagelijks patiënten die met ‘de ellende van roken zijn geconfronteerd’. ‘Het is de meest vreselijke manier om te sterven; in ademnood als gevolg van roken’, zo zei ze tegen persbureau AP.

Critici vrezen dat de maatregelen zullen leiden tot meer illegale verkoop en import van sigaretten. Volgens Sunny Kaushal, voorzitter van de branchevereniging van tabaksverkooppunten, heeft de hogere accijns eerder al geleid tot een zwarte markt die door bendes wordt uitgebuit. ‘Dit plan is bedacht door academici’, zo zei hij tegen AP.