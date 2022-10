Nieuw-Zeeland verplicht ambtenaren begrijpelijke taal te gebruiken in overheidscommunicatie

Wellington, 20 oktober: protest in heldere taal tegen een plan van de Nieuw-Zeelandse regering om de uitstoot van boerderijen te belasten. Beeld AFP

Volgens de Nieuw-Zeelandse regering is de huidige overheidscommunicatie momenteel vaak te moeilijk voor mensen met een verstandelijke beperking, laagopgeleiden en mensen voor wie Engels niet de eerste taal is. In Nieuw-Zeeland wordt Maori, de taal van de inheemse bevolking die zo’n vijftigduizend mensen spreken, naast Engels erkend als officiële taal.

De wet moet van Nieuw-Zeeland een inclusievere samenleving maken. Parlementslid Rachel Boyack, van de regerende Labour-partij, stelt dat Nieuw-Zeelanders ‘het recht hebben om te begrijpen wat de overheid van hen vraagt en op welke rechten zij aanspraak maken’.

De Plain Language Act is van toepassing op alle publieke overheidsdocumenten, publiekscommunicatie en (digitale) brieven die de Nieuw-Zeelandse overheid naar haar burgers stuurt. Ook moet iedere overheidsinstantie minstens één ‘plain language officer’ aanstellen.

Shakespeare

In het debat woensdagavond voorafgaand aan de stemming in het Nieuw-Zeelandse parlement keerde de grootste oppositiepartij, de National Party, zich tegen de wet. Volgens parlementariër Simeon Brown is de wet een ‘oplossing op zoek naar een probleem’. In het debat werd Shakespeare door voor- én tegenstanders aangehaald. Tegenstanders gebruikten zijn literatuur om hun vrees te illustreren dat mooi taalgebruik nu wordt verbannen, voorstanders om te laten zien dat er voor bloemrijk taalgebruik in literatuur en poëzie altijd plek zal zijn, maar dat die niet in overheidscommunicatie thuishoort.

Ook Nieuw-Zeelandse organisaties die voorstander zijn van begrijpelijker taalgebruik zijn kritisch. Zo is plain language in de wet zeer minimaal gedefinieerd, namelijk als ‘duidelijk, bondig en overzichtelijk’ en ‘geschikt voor de beoogde doelgroep’. Ook zijn er geen consequenties voor ambtenaren die zich schuldig maken aan het bezigen van ambtelijk jargon en wollig taalgebruik. Overheidsorganisaties moeten enkel regelmatig hun ‘voortgang rapporteren’.

Nederlands probleem

De Nederlandse overheid voert sinds 2016 actief campagne om ambtenaren duidelijkere taal te laten gebruiken, en om die taal beter te laten aansluiten bij de Nederlandse bevolking. Daartoe worden lezingen en cursussen georganiseerd. Een voortgangsrapportage in 2020 stelde dat de Nederlandse overheidscommunicatie begrijpelijker was geworden.

Een onderzoek in opdracht van het Nederlandse ministerie van Binnenlandse Zaken toonde vorig jaar daarentegen aan dat eenderde van de Nederlanders weleens moeite heeft met brieven of andere documenten van de overheid. De taalkundigen in het onderzoek concludeerden dat de helft van de geanalyseerde overheidscommunicatie onbegrijpelijk is voor laagopgeleide Nederlanders; eentiende is daarnaast ook te moeilijk voor hoogopgeleiden. In een rapport, ingezien door NRC, werd vanuit Defensie kritiek geuit op de overheidscommunicatie tijdens de coronapandemie. Onduidelijke communicatie vanuit de overheid zou zelfs bijdragen aan de populariteit van complottheorieën.