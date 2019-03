Nieuw-Zeeland verbiedt automatische wapens

‘Elk automatisch of semi-automatisch wapen dat bij de terroristische aanslag is gebruikt, wordt verboden’, zei Adern donderdagochtend. De nieuwe wet moet al over drie weken ingaan. Ook gereedschappen voor het aanpassen van geweren en magazijnen met grote capaciteit gaan in de ban.

Mensen die in bezit zijn van een wapen, kunnen dat inleveren. De overheid zal een terugkoopverordening opstellen, aldus Ardern. ‘We willen die wapens terug’, aldus de premier.