Nieuw-Zeeland beëindigt tijdelijk de banden met Myanmar

Nieuw-Zeeland erkent de geldigheid van de door het leger geleide regering in Myanmar niet. Beeld Getty Images

Aanleiding is de coup die vorige week werd gepleegd in Myanmar door militairen, waarbij onder andere verkozen regeringsleider Aung San Suu Kyi werd opgepakt.

De minister van Buitenlandse Zaken Nanaia Mahuta liet in een verklaring weten dat Nieuw-Zeeland de geldigheid van de door het leger geleide regering in Myanmar niet erkent. Mahuta roept het leger op om alle opgepakte politieke leiders onmiddellijk vrij te laten en de burgerregering te herstellen. Het land heeft ook een inreisverbod voor militaire leiders ingesteld en stopt met financiering van projecten waar de militaire regering van profiteert.

In Myanmar wordt al sinds de coup aanhoudend geprotesteerd tegen het regime. Maandag werd een avondklok en een samenscholingsverbod ingesteld, met de boodschap dat het leger mogelijk in zou grijpen bij verdere protesten. Toch gingen er in het hele land mensen de straat op om te eisen dat Aung San Suu Kyi wordt vrijgelaten.