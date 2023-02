Nieuw zedendelict: ‘condoombedrog’ kan mannen op 1 jaar cel komen te staan

Verdachte Ruben R. tijdens de zitting in Dordrecht. Beeld Nicole van den Hout / ANP

‘Het is een bijzondere zaak die vandaag ter beoordeling voorligt’, zegt de officier van justitie dinsdag tot twee keer toe in de rechtbank in Dordrecht. Voor het eerst in Nederland staat ‘het fenomeen stealthing’ bij de rechter centraal, in twee afzonderlijk van elkaar behandelde zaken. Het is ‘vrijwillige seks’, volgens de officier, ‘waarbij de voorwaarde van het gebruik van een condoom, in dit geval door de man, niet wordt nageleefd, zonder medeweten van de vrouw’.

In Spanje, Duitsland en België is het al strafbaar om een bedpartner te misleiden in het gebruik van anticonceptie. In Nederland nog niet. Althans, het staat niet als een afzonderlijk strafbaar feit in de wet. Het Openbaar Ministerie (OM) vervolgt de daad nu als een vorm van verkrachting of dwang, omdat de twee verdachten hun slachtoffers zouden hebben gedwongen ‘te dulden onbeschermde seks met hem te hebben’. Het OM tilt zwaar aan het handelen van de mannen, omdat zij het ‘zelfbeschikkingsrecht dan wel de lichamelijke integriteit’ van de vrouwen hebben geschonden. Of de rechter daar in meegaat, is nog de vraag.

Tussen de twee zaken waarmee het OM nieuw terrein verkent, bestaan diverse overeenkomsten. De twee slachtoffers en de twee verdachten woonden allen in Rotterdam. Beide ‘koppels’ leerden elkaar via een datingapp kennen en hadden toevallig allebei hun dateafspraak eind augustus 2021, slechts vier dagen na elkaar. De afspraakjes draaiden uit op in eerste instantie vrijwillige seks.

De date in de eerste zaak staat uitgebreid beschreven in het strafdossier. De 28-jarige Khaldoun K., die oorspronkelijk uit Syrië komt en sinds zes jaar een verblijfsvergunning in Nederland heeft, en de 29-jarige vrouw ‘luisterden muziek, hebben gekletst, gegeten en hadden uiteindelijk seks’, leest de rechter voor. Ze spraken af om seks te hebben met condoom.

Toen de vrouw tijdens de seks haar gezicht naar de muur had gericht, merkte ze dat K. in zijn hand spuugde en zijn penis opeens minder stroef naar binnen ging. ‘Heb je je condoom nog om?’, vroeg ze hem. ‘Nee, dat heb ik eraf gehaald’, antwoordde hij volgens haar. Vervolgens rolde ze van hem af. Nadat hij haar had gerustgesteld, hadden ze nog een keer seks met condoom.

‘Zware depressie’

De impact van zijn handelen drong pas tot de vrouw door toen ze zich in de dagen erna op geslachtsziektes en zwangerschap liet testen. De arts, die soortgelijke gevallen kende, spoorde haar aan om aangifte te doen. ‘Ik ben het zat dat mannen denken dat ze alles kunnen maken, of er nu wel of niet toestemming (voor seks, red.) is geweest’, stelt de vrouw in haar slachtofferverklaring, die ze advocaat Ellen van Loosbroek op de zitting laat voorlezen. ‘Het heeft me fysiek en mentaal zo ziek gemaakt dat ik last kreeg van zware depressie en suïcidaliteit.’

K. herinnert zich de avond anders, volgens zijn advocaat A. Jhingoer. ‘Mijn cliënt ontkent nadrukkelijk dat het condoom is afgegaan’, zegt hij. Hij bestrijdt dan ook dat het appbericht ‘I thought you felt it’ (‘Ik dacht dat je het voelde’) dat hij haar later stuurde, ging over de seks zonder condoom, zoals het OM beweert. De vrouw wilde na afloop volgens hem een relatie met K. en dat wees hij met het appje af. ‘Hij dacht dat zij wel wist dat ze een onenightstand was’, zegt de raadsman.

‘Helemaal vergeten’

In de tweede zaak is de verdachte Ruben R. (26) wel aanwezig, maar het slachtoffer niet. Hij en de betrokken vrouw zijn het grotendeels eens over wat er die avond is gebeurd, blijkt uit de antwoorden die hij op vragen van de rechter geeft.

De twee hadden al veilige seks gehad, toen R. voorstelde om zijn afzakkende condoom te verwisselen. Hun gesprek kwam vervolgens op anale seks. ‘Zij had een tasje met allerlei speeltjes erin. Ik liep met het condoom en het tasje terug naar het bed.’ Na twintig minuten voorspel penetreerde hij haar op haar verzoek. Het condoom lag toen nog op het bed. ‘In alle opwinding ben ik het helemaal vergeten om te doen’, zegt hij. ‘De speeltjes waren voor mij nieuw en ik was zo onder de indruk, dat ik het vergat.’

Toen het voor de vrouw na afloop van de seks duidelijk werd dat R. het condoom niet had om gehad, sloeg de sfeer volgens R. direct om. ‘Ze was heel verdrietig’, zegt hij. ‘Je hebt me verkracht, zei ze. Ik was daarvan helemaal in shock.’ Het tweetal had dezelfde nacht de politie nog aan de lijn, nadat R. dat voorstelde.

‘Pijn en rouw’

Bijna twee jaar later hebben ze allebei nog veel last van wat er die nacht gebeurde, zo blijkt tijdens de rechtszaak. ‘Hij heeft mij iets geflikt wat hij niet had mogen doen’, zegt de vrouw in een opname die in de rechtszaal wordt afgespeeld. ‘De pijn en de rouw daarvan moet ik verwerken.’ R. brak zijn opleiding af en studeert nu in Portugal om de vrouw te ontlopen. Hij lijdt aan posttraumatische stress, blijkt uit een schriftelijke verklaring van zijn psycholoog.

De vrouw ondervond bij haar aangifte weinig tot geen medewerking van de politie en andere instanties, vertelt ze in de opname. Tot haar frustratie. ‘Ik mag hem geen klap verkopen, hem niet terug verkrachten, niet eens een steen door zijn raam, en maar goed ook. Daar hebben we de rechtsstaat voor, dacht ik. Jullie moeten voor mij opkomen, want dat mag ik zelf niet doen.’ De officier van justitie erkent dat de vrouw van het kastje naar de muur is gestuurd.

Tegen beide mannen eist het OM 12 maanden celstraf. Wel is er verschil in het aandeel voorwaardelijke straf. Omdat R. ‘zichtbaar spijt’ en ‘inzicht in zijn handelen’ toont, zijn er voor hem van de twaalf zes maanden voorwaardelijk; voor K. zijn het er vier. De rechter doet op 14 maart uitspraak.