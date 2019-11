Nieuw wetsvoorstel: drankrijders raken sneller hun rijbewijs kwijt

Eind oktober werd bekend dat het aantal dodelijke slachtoffers door alcohol in het verkeer in twee jaar tijd meer dan verdubbeld is. Beeld ANP

Minister Grapperhaus van Justitie heeft een wetsvoorstel ingediend om de ontzegging van de rijbevoegdheid eerder te laten ingaan. In het voorstel krijgen rechters bevoegdheden om zo’n ontzegging meteen na de uitspraak in te laten gaan. Een bestuurder kan nu tijdens een hoger beroep nog gewoon de weg op.

Dinsdag aanvaardde de Eerste Kamer al wetgeving die hogere straffen mogelijk maakt voor rijden onder invloed. Per 1 januari 2020 gaat het strafmaximum voor alcohol in het verkeer omhoog van 3 maanden naar 1 jaar.

Meer doden

Eind oktober werd bekend dat het aantal dodelijke slachtoffers door alcohol in het verkeer in twee jaar tijd meer dan verdubbeld is. In 2016 vielen dertien doden, vorig jaar waren dat er 36. Dat bleek uit cijfers die de NOS opvroeg bij de politie. Dit jaar vielen er, tot en met september, al 29 doden door alcoholgebruik in het verkeer.

Minister Grapperhaus wil ook dat de rechter de mogelijkheid krijgt om notoire verkeersovertreders een rijverbod op te leggen van maximaal vijf jaar. Wie ondanks dat verbod de weg op gaat, riskeert een gevangenisstraf. Bij een rechterlijk rijverbod van twee jaar of langer is de bestuurder straks automatisch zijn rijbewijs kwijt. Hij moet dan opnieuw rijexamen doen. Dat geldt ook voor veelovertreders die bij elkaar opgeteld twee jaar of langer niet de weg op mochten.