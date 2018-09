Nieuw VVD-Kamerlid Thierry Aartsen excuseert zich voor ‘slechte grappen’ in oude tweets

Aartsen (tweede van links) en Dijkhoff (derde van links) voor het stadhuis in Breda tijdens carnaval. Foto Quinten Bertens

Thierry Aartsen (28) is een Bredanaar die geen blad voor de mond neemt, het prachtig vindt om op een ‘heerlijk avondje NAC’ luidkeels mee te zingen met Oh Sylvana (‘Kun jij niet gaan emigreren. ’t Is met jou toch kut met peren’) en geniet als er vervolgens Zwarte Pieten in NAC-shirts het veld op komen.

Hij is er ook zo een die vooraan staat als Boerke Verschuren wordt lastiggevallen door linkse activisten omdat het café zich met carnaval als Chinees restaurant vermomt: ‘Boelke Velschulen.’ ‘Bizar dat ze met gestrekt been ons feestje binnen vallen.’

Aartsen is bovendien op en top VVD: ‘De enige partij die opkomt voor mensen die geen tijd hebben om te demonstreren.’ En fanatiek lokaal politicus. Toen hem voor z’n campagnefilmpje werd gevraagd wat hij mooier vond: gemeenteraad of Tweede Kamer, hoefde hij geen seconde na te denken. Plek 1 – lijsttrekker in Breda – was veel mooier dan plek 46 op de Kamerlijst.

Maar nu is nummer 46 aan de beurt om de vrijgevallen Kamerzetel van Jeanine Hennis in te nemen, en wil Aartsen naar Den Haag. Prompt werden de afgelopen dagen zijn sporen op sociale media nagetrokken – zo gaat dat tegenwoordig met nieuwe gezichten aan het Binnenhof.

Thierry Aartsen.

Opmerkelijke vondsten

Dat leverde opmerkelijke vondsten op. Er was die tweet over Sylvana en Zwarte Pieten. Er dook een opmerkelijke dialoog met een ‘mevrJonk’ op, waarin Aartsen vroeg of ze met hem ‘achter de bomen, in de bosjes of tegen de muur aan’ wilde. Er was een andere tweet: ‘Als je die bril op een lekker wijf zou zetten, zou ik m’n hond erop gooien.’ En er was een jeugdtweet uit 2009, met Aartsen die op weg naar Eindhoven vertraging oploopt omdat er iemand voor de trein is gesprongen: ‘Zelfmoordenaars, word eens creatief.’

Voor Rob Berkhout, VVD-wethouder in Wormerland, aanleiding fractieleider Klaas Dijkhoff en partijvoorzitter Christianne van der Wal op te roepen Aartsen te blokkeren als Kamerlid. ‘Ik kan mij niet voorstellen dat wij gezamenlijk zo’n eikel erbij willen hebben.’ Bert Homan – VVD-raadslid in Assen en ooit kandidaat-partijvoorzitter – denkt er net zo over.

Zo’n blokkade zou voor Dijkhoff, ook voortgekomen uit de Bredase gemeenteraad, het verbreken van oude banden betekenen. Op een carnavalsfoto van dit jaar poseren ze samen. Dijkhoff liet in een campagnefilmpje ook weten op Aartsen te hebben gestemd. Dijkhoffs reactie tot dusver: ‘Aartsen is van harte welkom. Laten we menselijk zijn. We moeten elkaar gunnen dat we domme dingen doen.’

Excuusfilmpje

Aartsen zelf hield zich even stoer, maar kwam maandagmiddag alsnog met een excuusfilmpje. Van de treintweet zei hij spijt te hebben. ‘Ik ben wie ik ben. Een mens, geen robot en zeker geen heilige. Ik wil niet afgerekend worden op slechte grappen die ik ooit op Twitter gemaakt heb.’

De VVD kampte in het verleden met een aantal slecht functionerende fractieleden, in de Kamer gekomen door het grote verloop. Om die reden was afgesproken extra energie te steken in de screening en selectie voor de kandidatenlijst van 2017.