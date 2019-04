Nieuw vliegveld geeft Turkish Airlines vleugels

De Turkse minister van Transport Cahit Turhan geeft een persconferentie, woensdag in de vertrekhal van het nieuwe Istanbul Airport. Foto Reuters Beeld REUTERS

Istanbul Airport is een van de grote infrastructurele projecten waarmee president Recep Tayyip Erdogan zijn land wil opstoten in de vaart der volkeren. Pal naast het vliegveld komt een ander megaproject: het kanaal dat de Zwarte Zee moet verbinden met de Zee van Marmara. Luchthaven en kanaal liggen beide in het Europese deel van de metropool.

Het nieuwe vliegveld moet Istanbul verder doen uitgroeien tot internationaal knooppunt voor het luchtverkeer. Atatürk, met 68 miljoen reizigers per jaar nu al een forse speler, is omgeven door bebouwing en kon niet meer uitbreiden. Istanbul Airport krijgt jaarlijks 90 miljoen passagiers te verwerken, een aantal dat over zeven jaar zal zijn opgelopen tot 200 miljoen. Het is dan het drukste vliegveld ter wereld.

Istanbul ligt zeer strategisch, op het knooppunt van Europa, Afrika, het Midden-Oosten en een deel van Azië. Veel belangrijke bestemmingen liggen op hooguit vijf uur vliegen.

Concurrentie

De nieuwe luchthaven moet ook Turkish Airlines in staat stellen zijn vleugels verder uit te slaan. De luchtvaartmaatschappij is in een felle strijd verwikkeld met concurrenten uit de Golf-regio, in het bijzonder Emirates, Qatar Airways en Etihad (ook uit de Emiraten). De vloot groeit de komende vier jaar van 338 naar 476 toestellen. Nu al vliegt Turkish Airlines naar meer bestemmingen dan welke concurrent ook.

De verhuizing wordt logistiek een herculische opgave. Met vrachtwagens wordt materieel vervoerd, van beveiligingsapparaten tot complete vliegtuigen. Omliggende snelwegen zijn afgesloten voor ander verkeer. Ook in omvang wordt het het grootste vliegveld ter wereld, ruim drie keer zo groot als de luchthaven van Beijing.

Het gehele complex wordt – de uitstoot door de vliegtuigen daargelaten – ecologisch vriendelijk. Voor de aanleg zijn 1.855.391 bomen elders geplant. Eenderde van dat aantal moest worden gekapt. De bouw liep zoveel vertraging op, dat de aangekondigde opening driemaal moest worden uitgesteld.

Zwijggeld

Een jaar geleden meldde de krant Cümhuriyet dat de bouw aan meer dan vierhonderd arbeiders het leven had gekost. Per week zouden drie tot vier bouwvakkers zijn omgekomen. Familieleden van de slachtoffers waren volgens de krant betaald om hierover te zwijgen. Volgens het ministerie van Arbeid zijn er slechts 27 personen omgekomen.

In september vond er een staking plaats. De arbeiders klaagden over onveilige arbeidsomstandigheden, ongedierte in de woonbarakken en te laat uitbetaalde salarissen. Bij een demonstratie gebruikte de politie traangas en waterkanonnen. Honderden betogers werden gearresteerd. De stakers keerden terug naar hun werk onder bedreiging van inhouding van salaris.

De officiële opening van de luchthaven vond al plaats op 29 oktober, de Dag van de Republiek. President Erdogan maakte een ritje met een passagierskarretje, maar dat was louter een ceremoniële daad. Een zeer beperkt aantal vliegtuigen is sindsdien opgestegen van Istanbul Airport. Vanaf zondag zullen het er ruim dertienhonderd per dag zijn.