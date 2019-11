Nieuw vak op Italiaanse scholen: klimaatles

De Italiaanse onderwijsminister Lorenzo Fioramonti. Beeld REUTERS

In een interview met de New York Times zei onderwijsminister Lorenzo Fioramonti dat kinderen in de laagste klassen voortaan via sprookjes en verhaaltjes zullen leren hoe groot de menselijke invloed op het klimaat is. Kinderen vanaf 11 jaar krijgen straks les in de meer technische gevolgen van de klimaatverandering, zoals overstromingen en smeltende gletsjers. Middelbare schoolleerlingen moeten vanaf volgend schooljaar blokken op de duurzame ontwikkelingsdoelen voor 2030 van de Verenigde Naties.

Fioramonti, die kinderen afgelopen september nog opriep vooral mee te doen aan de klimaatspijbelacties, zei dat het begint met één uur duurzaamheidsles per week, maar dat ook andere vakken op den duur doorspekt moeten raken met duurzaamheid, als een soort ‘Trojaans paard dat alle vakken infiltreert’. ‘De 21ste-eeuwse burger moet een duurzame burger zijn’, zei hij.

Gevolgen klimaatverandering

Italië, een land met evenzoveel besneeuwde Alpentoppen als eilandjes omringd door warm zeewater, ondervindt de laatste jaren steeds heviger gevolgen van de klimaatverandering. Periodes van grote droogte worden afgewisseld met enorme hoosbuien, waarbij de laatste jaren tientallen doden vielen. Zowel de wijn- als de olijfoogst staan jaarlijks onder druk en ook het toerisme lijdt onder de klimaatverandering. Volgens wetenschappers zal de meest zuidelijke gletsjer van Europa – de Calderonegletsjer – in 2020 volledig gesmolten zijn en dit najaar werd een deel van het bij wintersporters populaire Aosta-dal afgesloten, omdat 250 duizend kubieke meter ijs van de Italiaanse kant van de Mont Blanc dreigde af te breken.

En dan is er nog Venetië, de stad die het menselijk noodlot uitvergroot omdat de zeespiegel er de afgelopen eeuw met 11 centimeter steeg, terwijl de stad zelf met 12 centimeter daalde. Venetië laat goed zien dat er in Italië nog veel schort aan de strijd tegen klimaatverandering. Na een grote overstroming in 1966 werd besloten dat er zo snel mogelijk een stormvloedkering moest komen. Ruim vijftig jaar, 6 miljard euro en 35 wegens witwassing en corruptie gearresteerde politici later is er nog altijd geen stormvloedkering en overstroomt Piazza San Marco ieder jaar weer.

Falende strijd

Die falende Italiaanse strijd tegen de klimaatcrisis is zelfs een van de redenen dat protestpartij de Vijfsterrenbeweging – de partij waar ook onderwijsminister Fioramonti lid van is – in 2009 werd opgericht. Van het streven naar een duurzamer land kwam tijdens de vorige regeerperiode echter weinig terecht, omdat de rechtse coalitiegenoot Matteo Salvini van de Lega zeer sceptisch tegenover de klimaatverandering staat.

Nu de Vijfsterrenbeweging een kabinet vormt met de linkse Democratische Partij, maakt de partij voor het eerst werk van haar groene voornemens. Naast de verplichte klimaatles willen de regeringspartners in 2020 een belasting invoeren op wegwerpplastic en suiker. Ze werken ook aan een hogere vliegtaks.