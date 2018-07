Nieuw vaccinatiedrama: Chinese baby's kregen ondermaatse vaccins

Een Chinese baby wordt ingeënt onder een affiche met de tekst 'Standaardiseer vaccinatie en bouw aan een gezond China' in een ziekenhuis in de noordelijke plaats Handan. Foto AP

Toen vorige week na een tip van een klokkenluider duidelijk werd dat het beursgenoteerde bedrijf Changchun Changsheng rabiesvaccins verkocht die geen bescherming tegen die ziekte bieden, werd dit voormalige staatsbedrijf onderzocht en bleek dat een groot aantal andere producten van dit bedrijf ook niet deugen.

De overheid controleert nu in heel China de vaccins om de omvang van het gerommel vast te stellen. Na een dag onderzoek is al duidelijk geworden dat het gaat om grote hoeveelheden: meer dan 200 duizend foute vaccins per provincie, die via de provinciale gezondheidsdiensten middels verplichte gratis vaccinatieprogramma’s voor zuigelingen en peuters zijn verspreid. Meerdere farmaceuten maken zich schuldig aan gerommel. Binnen enkele dagen zijn in drie provincies slechte vaccins aangetroffen tegen allerlei ziekten, van tetanus en kinkhoest tot difterie.

Gebroken vertrouwen

Het jongste schandaal raakt een open zenuw bij de Chinese bevolking, die het vertrouwen in de overheid door eerdere drama’s met vervuilde vaccins al is kwijtraakt. 'Laat de censuurdienst voortaan de veiligheid van ons voedsel en medicijnen bewaken, dan gebeurt het tenminste streng', zeiden internetgebruikers op de Chinese Twitterdiensten.

Vorig jaar werd Changchun al eens betrapt, maar de boete van bijna 400.000 euro die volgde is een aanvaardbaarbaar bedrijfsrisico vergeleken bij de torenhoge winsten die het bedrijf maakt. Vaccinaties zijn een zeer lucratieve groeimarkt in China, met 52 beursgenoteerde farmagiganten, waarvan Changchun Changsheng een van de grootste verdieners is. De sector wordt met vette subsidies overladen door de overheid, die de farmaceutische industrie koestert als ‘schone industrie’. China heeft zelfs ambities de wereldmarkt te veroveren met vaccins en andere medische producten.

Hoe de ondermaatse vaccins aan de controle van de gezondheidsautoriteiten wisten te ontglippen, is onduidelijk, maar de sector is berucht wegens de ‘losse regulering’ en gebrek aan toezicht. President Xi Jinping, premier Li Keqiang, de Chinese staatsmedia: ze roepen om het hardst dat de onderste steen boven moet komen, maar dat hebben Chinese burgers al te vaak gehoord. Twee jaar geleden bijvoorbeeld, toen bleek dat vaccins die over de houdbaarheidsdatum waren, jarenlang werden verkocht. In 2010 werden honderden kinderen in de provincie Shanxi doodziek nadat ze met foute vaccins tegen de mazelen waren geïnjecteerd. En zo is er een lange lijst van vervuilde vaccins en kinderen die er ziek van worden of zelfs overlijden.

Massale import

Chinese media voorspellen dat ouders op grote schaal vaccins uit het buitenland zullen proberen te halen, net zoals Chinezen tien jaar na een groot schandaal rond met melamine vergiftigde babymelk nu nog steeds schappen met westerse merken babymelk in supermarkten overal ter wereld leegkopen omdat ze de Chinese babymelk niet vertrouwen. 'Duizend woorden zijn niet genoeg om mijn gevoel van hulpeloze haat te uiten. Ik kan alleen maar hopen dat mijn kind zo goed kan leren dat het naar een ontwikkeld land kan emigeren', aldus babybaby00109 op Sina Weibo.