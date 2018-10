Nieuw teken dat burgeroorlog Syrië afloopt: amnestie voor deserteurs

De Syrische president Assad heeft met een amnestie voor deserteurs opnieuw een teken afgegeven dat hij de burgeroorlog als een aflopende zaak beschouwt. Legerdeserteurs die zich in Syrië bevinden, kunnen zich binnen vier maanden melden. Syriërs in het buitenland krijgen twee maanden extra.

President Assad bezoekt soldaten in de buitenwijken van Damascus. Foto AFP

De maatregel kan een deel van de vijf miljoen Syrische vluchtelingen in het buitenland aanmoedigen terug te keren. De vrees gestraft te worden houdt veel deserteurs tegen om met hun gezinnen weer naar huis te gaan nu het oorlogsgeweld afneemt.

Het is voor het eerst sinds het uitbreken van de burgeroorlog in 2011 dat Damascus een amnestie afkondigt voor deserteurs. Ook personen die de dienstplicht ontweken, gaan vrijuit als ze zich melden. Hoeveel militairen hun eenheid verlieten toen het geweld uitbrak, is niet bekend. Geschat wordt echter dat in de afgelopen zeven jaar tienduizenden soldaten hun eenheid verlieten.

Een deel vluchtte met hun gezinnen naar het buitenland, liep over naar de rebellen of vluchtte naar andere delen van Syrië. Ook kwamen mannen niet opdagen om hun dienstplicht te vervullen. Dit alles verzwakte het Syrische leger, dat voor de burgeroorlog een van de sterkste was in het Midden-Oosten.

Op een beurs in Damascus over de wederopbouw van Syrië, gaan bezoekers op de foto met een poster van president Assad. Foto AP

Flinke straf

Op desertie staat in Syrië een jarenlange straf. Deze zal worden geschrapt als de deserteurs zich melden. De amnestie geldt echter niet voor deserteurs die zich bij de rebellen hebben aangesloten en nog steeds het leger bevechten, zoals in Idlib. Dit is een van de laatste rebellenbolwerken.

De afgelopen drie jaar heeft het Syrische leger, met militaire hulp van Rusland, Iran en Hezbollah, de rebellen in het nauw gedreven. Het leger boekte onder andere flinke terreinwinst nabij Damascus, in het zuiden en in het noordwesten. Een andere grote tegenstander van Damascus, IS, verloor veel gebied door aanvallen van Koerdische strijders en Amerikaanse en Russische bombardementen.

Of de deserteurs zich ook massaal gaan melden, moet nog worden afgewacht. Velen van hen zijn bang dat ze toch gestraft zullen worden. Ook de angst dat ze alsnog hun dienstplicht moeten vervullen, kan veel mannen tegenhouden om terug te keren.

Massale terugkeer

Hoewel het oorlogsgeweld flink is afgenomen, kunnen vluchtelingen in het buitenland volgens de VN niet in groten getale terugkeren naar hun huizen. Volgens Libanon, een van de buurlanden waar veel Syriërs hun toevlucht hebben genomen, zijn dit jaar zo’n vijftigduizend vluchtelingen teruggekeerd naar Syrië. In Libanon bevinden zich een miljoen Syrische vluchtelingen.