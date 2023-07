Nieuw record van kennismigranten: vooral Indiase migranten, maar ook veel Russen kwamen in 2022 naar Nederland

Het aantal nieuwe kennismigranten van buiten de EU was nog nooit zo hoog als vorig jaar. Beeld Getty Images

Niet eerder trokken zoveel hoogopgeleide arbeidsmigranten van buiten de Europese Unie (EU) naar Nederland als in 2022. Het waren er ruim 26 duizend. Fors meer dan tijdens de coronajaren 2020 en 2021, maar ook een stijging van 55 procent ten opzichte van 2019. De groep maakte in 2022 ongeveer 7 procent uit van de totale migratie. Dat laten nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zien.

De grootste groepen kennismigranten kwamen uit India (6.200 mensen), Turkije (2.800) en Rusland (2.200). Het aantal Russische kennismigranten verdrievoudigde vergeleken met eerdere jaren.

Aan het begin van 2022 woonden 87 duizend arbeidsmigranten afkomstig van buiten de EU of een EFTA-land (Liechtenstein, IJsland, Noorwegen en Zwitserland) in Nederland, volgens het CBS. Zij namen gezamenlijk 58 duizend partners en kinderen mee.

Het grootste deel kwam binnen via de regeling voor kennismigranten, de ICT-regeling (voor bedrijven met vestigingen in Nederland en het buitenland) en de regeling voor wetenschappelijk onderzoekers.

Bijna driekwart van de kennismigranten was man, tweederde was jonger dan 40 jaar. De meesten werkten in de sector zakelijke dienstverlening (24 procent, onder meer consultancy en accountancy) en informatie en communicatie (23 procent, onder meer ontwikkelen van software).

In Amstelveen, nabij de Amsterdamse Zuidas, woonden begin 2022 relatief de meeste expats: 57 per duizend inwoners. Daarnaast is in Eindhoven het aantal arbeidsmigranten van buiten de EU relatief hoog (27,7 per duizend inwoners), met name door de aanwezigheid van Philips, ASML en IBM. Ook andere universiteitssteden huisvesten relatief veel kennismigranten.