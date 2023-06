Nieuw provinciebestuur Groningen wil vooral energietransitie voor Groningers

De presentatie van het hoofdlijnenakkoord en portefeuilleverdeling van Gedeputeerde Staten Groningen. Beeld Jilmer Postma / ANP

‘We willen een energieprovincie blijven. Het belang van bijvoorbeeld waterstof staat recht overeind’, zegt verantwoordelijk gedeputeerde Johan Hamster (ChristenUnie). ‘Maar we willen wel dat inwoners er zelf baat bij hebben. Doordat het banen oplevert of een lagere energierekening. Die stap hebben we de afgelopen jaren soms gemist.’

Ook de impact op het weidse Groninger landschap zal scherper worden afgewogen, zegt gedeputeerde Bram Schmaal (Groninger Belang, Ruimtelijke Ordening). Voor megadatacenters is geen plek meer. ‘We willen geen verdozing. En als hoogspanningskabels elders ondergronds kunnen, dan hier ook. Het kan niet zo zijn dat we ons landschap naar de filistijnen helpen.’

Nieuwe bestuursstijl

Groningen is de zesde provincie waarin een nieuw bestuur is gevormd. In alle zes neemt de grote winnaar van de provinciale statenverkiezingen van maart, de BoerBurgerBeweging (BBB), plaats. Volgens de landelijke partijlijn is ook in Groningen het onteigenen van boeren taboe, en wordt 2035 aangehouden als deadline voor het verminderen van de stikstofneerslag. Maar dat dossier is in Groningen minder nijpend dan elders.

Belangrijker vindt de partij een nieuwe bestuursstijl, met een akkoord op hoofdlijnen en ruimte voor inbreng vanuit de oppositie. ‘Ik kan voor andere punten in het hoofdlijnenakkoord niet zeggen: dit heeft de BBB geclaimd. Ik denk ook niet in termen van ‘binnengehaald’’, zegt fractievoorzitter Gouke Moes. ‘Bij alles willen we Groningen en de Groningers vooropstellen.’

Waardering oogstte de BBB met de verrassende zet om Susan Top te vragen als partijloos gedeputeerde het mijnbouwdossier onder haar hoede te nemen. Zij was eerder boegbeeld van het Groninger Gasberaad. ‘Dit dossier is zo complex en slepend, daar is iemand voor nodig die er helemaal in zit en het voor Groningen het beste kan doen. Ook als die van buiten onze partij komt’, verklaarde Moes de keuze.



Weerbarstig dossier

Top werd overvallen door het verzoek. ‘Maar het mijnbouwdossier gaat mij nog steeds zeer aan het hart.’ Ze voorziet dat er na de parlementaire enquête wellicht meer mogelijk is om verandering teweeg te brengen. ‘Maar ik heb niet de illusie dat ik het de komende maanden even ga oplossen. Ik weet als geen ander hoe weerbarstig die dossier is. Verwacht van mij geen wonderen, maar ik heb de mouwen opgestroopt en sta te popelen.’

Behalve gasgerelateerde zaken krijgt Top ook de vrijetijdseconomie en recreatie onder haar hoede. ‘Ellende is niet het enige verhaal van Groningen. We hebben ook veel moois te bieden.’

Namens de BBB wordt Henk Emmens verantwoordelijk voor het landelijk gebied en stikstof. Hij kwam in opspraak door eerdere uitingen op sociale media. Daar nam hij meteen afstand van. ‘Ik heb mensen onbewust gekwetst, daar wil ik excuses voor aanbieden.’