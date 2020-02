Nieuw ontdekte slakkensoort vernoemd naar Greta Thunberg

De Craspedotropis gretathunbergae. Beeld Pierre Escoubas

Volgens het Nederlandse Taxon Expeditions, dat het onderzoek op het eiland Borneo organiseerde, zei de 17-jarige Zweedse milieuactivist Thunberg ‘blij’ te zijn toen haar werd gevraagd of de landslak haar naam mocht dragen.

De nieuwe slakkensoort werd ’s nachts aangetroffen op bladeren, aan de voet van een heuvel, vlak bij een rivieroever. Een van de amateurwetenschappers die aan de veldexcursie meedeed, J.P. Lim, ontdekte het beestje als eerste. ‘Deze slak naar Greta Thunberg vernoemen is een manier voor ons om te erkennen dat haar generatie verantwoordelijk zal zijn voor het oplossen van problemen die ze zelf niet hebben veroorzaakt’, aldus Lim in een verklaring.

Volgens de Nederlandse ecoloog en slakkenexpert Menno Schilthuizen behoort de ontdekte slakkensoort tot de zogenaamde caenogastropoda. Schilthuizen: ‘Een groep landslakken die gevoelig is voor droogte, extreme temperaturen en ontbossing.’ De wetenschapper, verbonden aan Naturalis in Leiden, richtte Taxon in 2017 op en organiseert jaarlijks veldreizen naar het Nationaal Park Ulu Temburong in Brunei. Samen met de stafleden van het park werd gestemd hoe de slak zou worden genoemd waarna de naam van Greta Thunberg uit de bus kwam.

Het is overigens niet de eerste keer dat een bekende milieuactivist door de Nederlander werd uitgekozen om een nieuw ontdekte diersoort een naam te geven. Twee jaar geleden vernoemden de wetenschappers en amateurwetenschappers van Taxon een nieuwe keversoort naar Hollywood-acteur en activist Leonardo DiCaprio. Het beestje gaat sindsdien door het leven als de Grouvellinus leonardodicaprioi. De acteur plaatste toen direct een foto van het kevertje op zijn Facebook-pagina. ‘Verdorie, je zag er veel beter uit toen je jonger was’, was een van de honderden reacties.