Nieuw onderzoek: meer mis met fatale mortiergranaat Mali

Ceremonie op het vliegveld van Gao in Mali voor de omgekomen 29-jarige sergeant der eerste klasse Henry Hoving en de 24-jarige korporaal Kevin Roggeveld. Beeld ANP

Bij het ongeluk in juli 2016 kwamen korporaal Kevin Roggeveld (24) en sergeant der eerste klasse Henry Hoving (29) om het leven. Een derde militair raakte zwaargewond toen bij de oefening een 60 millimeter-mortiergranaat al in de schietbuis ontplofte.

Volgens het Kenniscentrum, onderdeel van Defensie, zijn ‘ontoelaatbare fouten’ bij de productie van de ontstekers onopgemerkt gebleven bij de Bulgaarse fabrikant Arsenal JSCo. Daardoor zijn ontstekers in omloop gekomen waarvan de veiligheid niet kon worden gegarandeerd.

Geen eigen veiligheidscontroles

Nederland had de partij mortiergranaten in 2006 met spoed bij de Amerikanen aangekocht voor de missie in Afghanistan. Defensie liet daarbij na om de projectielen aan eigen veiligheidscontroles te onderwerpen, in de veronderstelling dat de VS dit al hadden gedaan. Dit was niet zo.

Ook stond in het koopcontract expliciet vermeld dat de veiligheid van de granaten niet kon worden gegarandeerd. De 11 duizend granaten van hetzelfde type die Nederland nu nog heeft liggen, worden vernietigd. Ze waren al niet meer in gebruik.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) constateerde na eigen onderzoek al zwakke plekken in de granaat. Ook stelde de raad vast dat de granaten in Mali op een verkeerde manier waren opgeslagen. In de politieke nasleep over het rapport van de OVV stapte toenmalig Defensieminister Hennis op.

Verkeerde opslag of productiefout schokbuis?

Het Kenniscentrum en de OVV verschillen van mening over de mogelijke oorzaak van het ongeluk. Zo stelt de raad dat vocht en warmte leidden tot de vorming van explosieve stoffen in het ontstekingsmechanisme van de granaat. De OVV noemt het onwaarschijnlijk dat een productiefout in de schokbuis ten grondslag kan liggen aan het ongeval, terwijl dit volgens het Kenniscentrum juist de vermoedelijke oorzaak is.

Ook stelt het Kenniscentrum dat de restanten van de schokbuis in het OVV-rapport niet afkomstig kunnen zijn van de fatale granaat. ‘Dat hebben wij ook gelezen’, reageert de woordvoerder van de OVV. ‘Maar we willen eerst onze eigen analyse van het onderzoek van het Kenniscentrum afwachten. Wij vinden dat we de scherven wel kunnen gebruiken voor ons onderzoek.’

Juridische stappen tegen producent

Defensieminister Ank Bijleveld wil niet tornen aan de conclusies van de Onderzoeksraad: ‘De OVV heeft aangetoond dat er in de aanloop naar het dodelijke ongeval veel veiligheidsbarrières zijn weggevallen. Het is zaak dat we blijven leren, ook van nieuwe onderzoeken’, laat ze donderdag weten.

Bijleveld laat nagaan of juridische stappen tegen Arsenal JSCo mogelijk zijn, schrijft ze aan de Tweede Kamer. Defensie heeft de fabrikant geïnformeerd over de bevindingen en er melding van gemaakt bij de Navo, omdat andere landen de granaten mogelijk nog wel in gebruik hebben. ‘Ik ben mij ervan bewust dat hier eerder had moeten worden gehandeld’, erkent Bijleveld.