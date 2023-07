Nieuw onderzoek: 47 duizend Russische soldaten gesneuveld aan Oekraïens front

Oekraïense militairen dragen de lichamen van Russische soldaten in een koelinstallatie in Kyiv. Beeld Efrem Lukatsky / AP

De invasie in Oekraïne is verreweg het dodelijkste conflict voor Rusland sinds de Tweede Wereldoorlog. Naar schatting 47 duizend Russen zijn gesneuveld, blijkt uit nieuw onderzoek. De oorlogen in Afghanistan en Tsjetsjenië, die jarenlang duurden, kostten minder dan 20 duizend Russische militairen het leven.

Rusland heeft al maanden geen informatie meer gegeven over het aantal doden. In september 2022 was het dodental volgens de Russische autoriteiten 5.937 – toen al een forse onderschatting volgens deskundigen. Daarom zochten de onafhankelijke Russische nieuwssites Mediazona en Meduza, samen met statisticus Dmitry Kobak, naar andere bronnen.

Het viel de onderzoekers op dat het aantal erfrechtzaken voor jonge mannen na de invasie een enorme piek vertoonde, die niet zichtbaar was bij vrouwen. Dit verschil is veelzeggend, omdat het overgrote deel van de frontsoldaten man is.

Voor mannen tussen de 20 en 24 jaar oud, een leeftijdsgroep met weinig sterfte in vredestijd, liep direct na de invasie het aantal erfrechtzaken op van 32 per week naar bijna 140. Op basis van de erfrechtcijfers komen de onderzoekers tot circa 47 duizend gestorven Russische soldaten tot en met mei 2023.

Oversterftecijfers bevestigen dit beeld, alleen al in 2022 overleden bijna 25 duizend Russische mannen meer dan gebruikelijk, voornamelijk dertigers en veertigers.

Mediazona en BBC hebben daarnaast van 27 duizend gesneuvelden de identiteit kunnen bevestigen, door lokaal nieuws en sociale media na te pluizen op overlijdensberichten. Deze volgen eenzelfde patroon: de meeste Russen stierven niet bij de initiële invasie maar begin dit jaar, bij de strijd om Soledar, Voehledar en Bachmoet.