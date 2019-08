Nieuw Nederlands sociaal netwerk richt zich op overledenen

The Afternet.

Hoe gedenk je je vroegtijdig overleden broertje? Voor ict-ondernemer Nicolai Kippersluis was deze vraag het startpunt om The Afternet te beginnen. ‘Mijn broer overleed dertig jaar terug op 23-jarige leeftijd. Sociale media had je toen nog niet en tastbare herinneringen hebben we dus alleen op fotorolletjes.’ Het graf bezoekt hij nauwelijks, maar behoefte aan een plek om te herdenken heeft Kippersluis altijd gehad. Het resultaat is een nieuw sociaal netwerk, iets tussen Facebook en een herdenkingssite in.

Met die eerstgenoemde is ook direct de grootste concurrent genoemd. Want ook op Facebook zijn steeds vaker profielen te vinden van overledenen. Nabestaanden kunnen na het overlijden van een Facebook-gebruiker ervoor kiezen om een profiel te verwijderen of juist iemand aan te wijzen die het account na het overlijden beheert. Er staat dan ‘ter nagedachtenis van…’ boven. Verder staan er geen advertenties bij.

Voor Kippersluis was dit niet genoeg: ‘Allereerst gaat Facebook maar een jaar of tien terug. Je krijgt dus geen compleet beeld van iemands leven.’ The Afternet biedt daarom de mogelijkheid om een tijdlijn van alle hoogtepunten van iemands leven te maken. Verder stoort de ondernemer zich aan wat hij de oppervlakkigheid van Facebook noemt: ‘Als je al persoonlijke berichten ziet, gaan ze vaak over bezoekjes aan de kapper of een kroeg. Niet de mijlpalen waardoor je iemand echt leert kennen.’

Geen advertenties

Een ander probleem bij Facebook is de vraag hoe lang de profielen van overledenen online blijven. Critici spraken eerder al tegenover de Volkskrant de vrees uit dat platformen als Facebook dat soort profielen niet eindeloos gratis online zullen houden als ze er geen geld mee verdienen.

Anders dan Facebook zal The Afternet geen geld verdienen met advertenties en de handel in data. Een account is gratis zolang iemand leeft, maar daarna moet de portemonnee worden getrokken: grofweg een euro per jaar. The Afternet biedt zelfs de optie een profiel tweehonderd jaar online te houden.

Second Life

Naast het toevoegen van video’s, teksten en foto’s aan een tijdlijn is het mogelijk om met curatoren praktische informatie te delen voor na het overlijden. Bijvoorbeeld de wensen voor de uitvaart of antwoord op de vraag wat met socialemedia-accounts moet gebeuren.

Kippersluis heeft de nodige plannen. Van het uitzenden van een uitvaart tot zelfs wilde ideeën als het bieden van Second Life-achtige virtuele werelden waarin een avatar van de overledene een boodschap kan achterlaten bij de 18de verjaardag van zijn dochter en vervolgens weer op haar reageert. ‘Maar dat is echt toekomstmuziek’, geeft de ondernemer toe. In eerste instantie richt The Afternet zich op Nederlanders van vijftig jaar en ouder: ‘De jeugd is hier niet mee bezig.’ Binnen twaalf maanden hoopt Kippersluis honderdduizend aanmeldingen te hebben. Later zullen ook andere landen volgen.

