Nieuw miljardenpakket moet ondernemers naar de finish trekken

Winkeliers die door de coronasluiting met onverkoopbare voorraden blijven zitten, krijgen een hogere vergoeding. Beeld Koen van Weel / ANP

In het najaar hintte het kabinet nog nadrukkelijk op afbouw van de steun: de overheid zou het niet eeuwig vol kunnen houden en bedrijven moesten zich gaan voorbereiden op een ongewisse toekomst. De combinatie van de verzwaarde lockdown en het uitzicht op massavaccinatie binnen enkele maanden, leidt tot een nieuw voornemen: zoveel mogelijk bedrijven moeten er doorheen worden gesleept totdat ze hun deuren weer veilig kunnen openen en weer zelf hun geld kunnen gaan verdienen.

De steun wordt daarom juist uitgebreid, waardoor meer bedrijven ervoor in aanmerking komen, en de subsidies worden verhoogd. Sinds de overheid de economie in maart 2020 deels sloot met een beroep op de volksgezondheid heeft het kabinet in totaal 61,3 miljard euro voor steunmaatregelen uitgetrokken.

Alle steunmaatregelen lopen tot juli. Daarmee wil het kabinet ondernemers duidelijkheid en zekerheid geven. ‘Natuurlijk hopen we dat de coronacrisis de komende maanden, in het tweede kwartaal, onder controle komt met vaccinaties, coronatesten, bron- en contactonderzoek en voorjaarsweer’, aldus minister Hoekstra van Financiën donderdag bij de presentatie.

Geen coronaverlofregeling

Een regeling om de combinatie van thuisonderwijs en thuiswerk te faciliteren met ‘coronaverlof’ komt er niet. Een algemene, generieke maatregel geldt ook voor bedrijven waar zo’n regeling niet nodig is, en maatwerk kunnen de uitvoeringsorganisaties niet aan. ‘Bovendien’, zo zei minister Koolmees van Sociale Zaken, ‘zijn de meeste verlofregelingen in Nederland in cao’s vastgelegd.’ Hoekstra kondigde wel een belastingvoordeel aan voor thuiswerk. ‘Want ook na deze crisis zal er meer thuis worden gewerkt.’

De maatregelen zijn vanaf het begin vooral bedoeld om de werkgelegenheid overeind te houden. Dat wordt na tien maanden steeds moeilijker. ‘Het vlees is bij sommige ondernemers bijna van de botten’, aldus Koolmees. Daarom wordt de loonsubsidie verhoogd voor bedrijven die veel omzetverlies lijden. De vergoeding gaat van 80 naar 85 procent van de loonsom.

Hogere voorraadsubsidie

Winkels die met onverkochte voorraden zijn blijven zitten, krijgen een hogere vergoeding. ‘Sommige kledingzaken zitten met bergen onverkochte winterjassen in hun maag, terwijl ze nu de nieuwe collectie moeten inkopen. Daarom verhogen we de voorraadsubsidie’, schetste minister Van ’t Wout van Economische Zaken de nood. Die subsidie kan oplopen tot maximaal 200 duizend euro.

Vooral de vergoeding voor vaste lasten wordt verruimd. Die gold tot nu toe voor het midden- en kleinbedrijf met maximaal 250 werknemers. Dat plafond wordt losgelaten waardoor ook grotere bedrijven er een beroep op kunnen doen. De maximale vergoeding gaat omhoog van 90 duizend euro naar 330 duizend euro.

‘Starters’, ondernemers die vorig jaar een bedrijf begonnen, vielen tot nu toe bij alle regelingen tussen wal en schip. Zij konden nergens aanspraak op maken. Het kabinet kondigt nu steun aan voor de starters die in de eerste zes maanden van 2020 een bedrijf begonnen. ‘De precieze invulling wordt nog vastgesteld, want dit vergt veel van de uitvoering’, aldus Van ’t Wout. De subsidie wordt gebaseerd op de omzet in het derde kwartaal van 2020, toen de coronamaatregelen tijdelijk waren versoepeld.