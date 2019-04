Nieuw meldpunt moet journalisten beter beschermen tegen geweld en agressie

De aanslag vorig jaar op het gebouw van De Telegraaf. Beeld ANP

Met deze stappen hopen justitie en politie, de journalistenvereniging NVJ en het Genootschap van Hoofdredacteuren de positie van journalisten te versterken. De hogere straf die officieren van justitie kunnen eisen is ook op 1 april ingegaan. Politie en justitie willen een hogere prioriteit geven aan de opsporing en vervolging van personen die agressie en geweld gebruiken tegen journalisten.

Het meldpunt is een onderdeel van het project PersVeilig. Op de website waarop journalisten incidenten kunnen melden, komt ook informatie van aangiftes bij de politie, incidenten bij werkgevers en opdrachtgevers en informatie over strafbare feiten. Aan het einde van het jaar volgen er trainingen voor journalisten en komt er een veiligheidsplan voor redacties, uitgeverijen en omroepen hoe ze moeten optreden na een bedreiging of geweld.

Het PersVeilig-project is een uitvloeisel van het akkoord dat justitie, politie en de organisaties van journalisten en hoofdredacteuren vorig jaar sloten om de bedreiging van journalisten meer prioriteit te geven. Directe aanleiding voor het akkoord was de stijging van het geweld en het aantal bedreigingen tegen journalisten. Zo waren er vorig jaar aanslagen op de gebouwen van De Telegraaf en Panorama na hun berichtgeving over de zogenoemde Mocro-maffia.

Misdaadjournalisten John van den Heuvel (midden) en Paul Vugts (rechts), hier tijdens een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over de bedreiging en bescherming van journalisten, moesten vorig jaar lange tijd worden beveiligd. Beeld ANP

Raketwerper

Het pand van De Telegraaf werd toen geramd met een auto. Een paar dagen daarvoor werd een raket afgeschoten op het gebouw van weekblad Panorama. Vorig jaar moesten ook twee journalisten, John van den Heuvel van De Telegraaf en Parool-journalist Paul Vugts lange tijd worden beveiligd.

Uit een onderzoek in 2017 onder journalisten bleek dat 61 procent dat jaar te maken had gekregen met bedreigingen. Bij een derde gebeurde dit wekelijks of maandelijks. Het OM gaat journalisten nu op een lijn stellen met hulpverleners en brandweer- en ambulancepersoneel om geweld en bedreigingen tegen journalisten in te dammen.

Wie hen hindert of bedreigt, mag nu ook rekenen op een fors hogere straf. ‘Ook journalisten behoren vrijelijk en ongestoord hun belangrijke maatschappelijke rol in de samenleving te kunnen vervullen’, aldus het OM.