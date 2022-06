Nieuw literair blad ‘The European Review of Books’ wil uitwisseling van ideeën over Europa stimuleren

The European Review of Books

Zo’n 350 jaar geleden liet de Franse filosoof Pierre Bayle Nouvelles de la République des Lettres drukken in de Amsterdamse Kalverstraat. Doel: voorbij nationale grenzen het Europese intellectuele leven vieren door middel van een kunstzinnig en literair tijdschrift. Een nieuw genre dook erin op: de boekrecensie.

Een nieuwe Republiek der Letteren, dat staat oprichters Sander Pleij, George Blaustein en Wiegertje Postma voor ogen. Je kunt het ook een continentaal-Europees equivalent van The London Review of Books of The New York Review of Books noemen. Grote ambities worden niet geschuwd.

Met hulp van donateurs en expertisecentrum Studio Europa, dat het opgehaalde bedrag verdubbelde, werd zo’n 95 duizend euro ingezameld. Daardoor ligt de eerste editie van The European Review of Books er nu, digitaal en in print. Van het 256 pagina’s tellende tijdschrift, dat rijkelijk is geïllustreerd, zijn 3.500 exemplaren gedrukt. De verhalen variëren van één pagina tot 8.000 woorden. Een aantal verhalen is afgedrukt in zowel de moedertaal als in het Engels. Dat past bij het motto van het blad: read it twice. Pleij: ‘Een goed en doorwrocht essay wil je twee keer lezen, wellicht zelfs in twee talen.’

Bekende namen doen mee. Zo staat er een essay in van de Schotse auteur Ali Smith, een kort verhaal van de Engelse schrijver David Mitchell en is er een bijdrage van de Nederlandse architect Rem Koolhaas. Pleij werkt gelijktijdig aan een boek over Koolhaas, dus de drukbezette architect kon vrij eenvoudig worden gestrikt.

Pleij: ‘Oude, maar vooral nieuwe generaties lezen Engels. Het gevolg daarvan is dat Amerika en in mindere mate Engeland een enorme invloed uitoefenen op wat wij lezen. Daar heb ik me aan gestoord. Wij willen stemmen uit heel Europa, en ook daarbuiten, overigens, aan het woord laten. De bekende namen die aan ons verbonden zijn, maakten het makkelijker om schrijvers en wetenschappers uit heel Europa te bewegen om bij ons te publiceren. Het wordt tijd dat Europa kennisneemt van Irina Dumitrescu, Noga Arikha en Kalypso Nicolaïdis.’

Het blad is niet op zoek naar opiniestukken, benadrukt Pleij. Die stroomden de afgelopen maanden ook binnen, met titels als ‘Wat Europa zou moeten doen’. Pleij: ‘Daar staan de kranten al vol mee. Die stelligheid past ook ons niet. Wij houden meer ruimte voor twijfel.’

The European Review of Books wil een bijdrage leveren aan de Europese cultuur. ‘Europa is het vertrekpunt, zonder dat het eurocentrisch wordt’, zegt Pleij. ‘Europa is een fluïde begrip. Wij schrijven vanuit een postkoloniaal Europa, een migranten-Europa en een liberaal Europa. Vaak worden discussies over Europa gereduceerd tot pro of contra de Europese Unie. Wij willen weidser denken.’

The European Review of Books verschijnt driemaal per jaar. Nummers kosten in Nederland 21 euro per stuk. Een online-abonnement kost 4,50 euro per maand.