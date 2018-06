Nieuw links college Utrecht presenteert ‘groen akkoord’: uitbreiding gebied waarin oude dieselauto’s worden geweerd

De stad Utrecht breidt het gebied uit waarin oude dieselauto’s worden geweerd. Het aantal parkeerplaatsen in een deel van de historische binnenstad als de Oudegracht wordt teruggebracht, met de bedoeling het op den duur autovrij te maken. Ook gaat er extra geld naar de zwakste wijk van de stad, Overvecht, waar onder meer een ‘jongerencultuurhuis’ moet komen, zoals dat er ook al is in de wijk Kanaleneiland.

Het nieuwe college met een nieuw akkoord! Trots op de wethouders van @D66Utrecht Lees het akkoord hier: https://t.co/RoqkrsCScp pic.twitter.com/kRnwgEcEzv Jony Ferket

Dit zijn enkele plannen van het nieuwe bestuur van Utrecht van GroenLinks, D66 en de ChristenUnie, dat vrijdag zijn coalitieakkoord heeft gepresenteerd, onder de noemer ‘Ruimte voor Iedereen’. Een duidelijk links-progressief college, met veel aandacht voor milieu, het terugdringen van de auto en armoedebestrijding. En met extra aandacht voor de groepen die de wind niet automatisch in de rug hebben in het overwegend welvarende Utrecht, zoals eenzame ouderen en werkloze vluchtelingen. ‘Dit is een groen akkoord met een zorgzaam gezicht’, zegt de kersverse ChristenUnie-wethouder Maarten van Ooijen.

Utrecht was in 2015 de eerste gemeente die begon met het weren van vervuilende personenwagens uit het centrum van de stad. Dit college wil dit gebied vergroten waarin de dieselwagens van vóór 2001 niet mogen rijden. ‘De bedoeling is dat in 2030 alleen voertuigen zonder uitstoot nog de stad in kunnen, dus alleen elektrisch of een andere schone energiebron’, zegt Lot van Hooijdonk (GroenLinks) die ook in het nieuwe college verkeerswethouder is.

Dat jaartal ligt ver buiten de bestuursperiode van dit college, maar volgens Van Hooijdonk is het handig zo’n duidelijk doel voor ogen te hebben. Deze collegeperiode wil Utrecht met andere koplopers op het gebied van milieuzones, azols Rotterdam en Arnhem, gaan praten welke volgende stappen worden genomen en ook hoe ze hun beleid meer op elkaar kunnen afstemmen, zodat niet elke stad zijn elke regels voert.

De deelnemende partijen in het nieuwe Utrechtse college zeggen alle drie ‘trots’ te zijn op het resultaat. ‘Eindelijk kunnen we nu aan de slag’, zegt Heleen de Boer, die namens GroenLinks de coalitieonderhandelingen voerde. ‘We gaan echt werk maken van de energietransitie en schone mobiliteit.’

GroenLinks en D66 vormden ook de ruggengraat van het vorige college. Toen werkten ze samen met de SP en de VVD. Voor dit college hadden de twee grootste partijen in de stad aan een kleine partij genoeg om een meerderheid in de raad te hebben. Met de ChristenUnie bleek het best te klikken. Behalve Van Hooijdonk blijven ook Kees Diepeveen (GroenLinks) en Victor Everhardt (D66) wethouder. Voor GroenLinks neemt het voormalige Kamerlid Linda Voortman een wethouderspost op zich. ‘Je fietst door de stad en ziet wat je kunt veranderen, dat is gemeentepolitiek’, zegt Voortman.