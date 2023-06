Nieuw Limburgs provinciebestuur keert zich tegen gedwongen uitkoop van boeren

Stephan Satijn (VVD) en Annetje Schoolmeesters (BBB) bij de presentatie van het Limburgse coalitieakkoord 2023-2027. Beeld Marcel van Hoorn / ANP

Gedwongen uitkoop van boeren was tijdens de Provinciale Statenverkiezingen in maart een van de heetste hangijzers in alle twaalf provincies. Minister van Natuur en Stikstof Christianne van der Wal (VVD) ziet dat middel als stok achter de deur bij de ‘woest aantrekkelijke’ uitkoopregeling waarop boeren zich vanaf maandag kunnen inschrijven. Deze is vrijwillig, maar er kan worden overgegaan tot gedwongen verkopen als er niet genoeg veehouders van de regeling gebruikmaken. De BBB, grote winnaar van de verkiezingen, is een uitgesproken tegenstander van gedwongen uitkoop. Dat Limburg als eerste provincie met een coalitieakkoord zich tegen de maatregel keert, is een overwinning voor de BBB en een tik voor Van der Wal.

De partijen in Limburg willen wel ‘maximaal gebruik’ maken van de vrijwillige opkoopregelingen van Van der Wal. Ze zien die als een kans om een deel van de stikstofopgave ‘versneld in te vullen’. Volgens PvdA-fractievoorzitter Jasper Kuntzelaers zijn er in Limburg ongeveer 150 boeren die door ‘het gedoe in Den Haag niet vooruit kunnen’ en zich willen laten uitkopen.

Maar de nieuwe coalitie wil zich vooral inspannen voor boeren die wel door willen gaan, zij het misschien met een enigszins aangepaste werkwijze. De provincie wil een zogeheten blijversfonds oprichten om ‘bewezen innovaties en verduurzaming’ in de landbouwsector te stimuleren. Daarvoor zouden ook het Rijk en de Europese Unie een bijdrage moeten doen. De provincie ziet bovendien een rol voor boeren in natuurbeheer.

Deadline voor halvering

Ook wat betreft de deadline voor halvering van de stikstofuitstoot heeft de BBB haar zin gekregen. Officieel ligt die nu nog op 2035, maar in het landelijke coalitieakkoord is afgesproken dat die deadline naar voren wordt gehaald naar 2030. De BBB verzet zich daartegen, net als veel provinciale VVD- en CDA-fracties. ‘Wij committeren ons aan de wettelijke doelstellingen op het gebied van emissie’, schrijven de Limburgse partijen. ‘Dat is op dit moment 2035.’

Na de installering van de nieuwe Provinciale Staten probeerde de PVV – die als tweede partij tot haar grote ongenoegen niet was uitgenodigd voor de formatiegesprekken – in april al het vasthouden aan de (nu nog) wettelijke stikstofdeadline van 2035 middels een motie vast te leggen. De BBB wilde daar toen niet aan meewerken, om de onderhandelingsruimte in de formatie niet onnodig in te perken.

De nieuwe Limburgse coalitie stelt zich ten doel dat in 2027, aan het eind van haar bestuursperiode, de staat van de natuur in Limburgse natuurgebieden is verbeterd, dat de uitstoot van broeikasgassen en ammoniak door de landbouw is verminderd, dat het watersysteem duurzamer, robuuster en gezonder is, en dat de bodemkwaliteit is verbeterd. Maar er zijn geen concrete doelen over de mate waarin die verbetering plaats moet vinden. In totaal trekt de provincie 10 miljoen euro uit voor aanpassingen in het landelijk gebied, waarvan een deel voor het blijversfonds.

Nieuwe provinciebestuurders

De partijen presenteerden vrijdag ook de nieuwe provinciebestuurders. VVD-gedeputeerde Stephan Satijn gaat nog een periode door en behoudt de portefeuille Economie. Hij krijgt gezelschap van Statenleden Jasper Kuntzelaers (PvdA, Landbouw) en Michael Theuns (CDA, Ruimte, Wonen, Bodem & Water). Namens de SP keert oud-Statenlid Marc van Caldenberg (Sociale Agenda, Energie) terug naar het provinciehuis. De BBB vaardigt milieutechnicus en juriste Eliane Demollin-Schneiders af voor de portefeuille Regiodeals, Onderwijs en Arbeidsmarkt. De tweede BBB-gedeputeerde, oud-LTO-bestuurder Léon Faassen, was al eerder bekendgemaakt. Hij wordt verantwoordelijk voor Landelijk Gebied en Grond & Vastgoed.

Limburg is na twaalf weken van onderhandelingen de eerste provincie waar een coalitieakkoord wordt gepresenteerd. Vier jaar geleden lag er twaalf weken na de verkiezingen al in acht provincies een akkoord. In Flevoland zit de formatie in de afrondingsfase, en de meeste andere provincies hopen de klus ook voor het zomerreces te klaren. Alleen in Utrecht en Zuid-Holland is er onduidelijkheid over het tijdspad.