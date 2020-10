Nieuw leven in coronalege gebouwen: studeren met concertmuziek en fietsen in de nachtclub

Studenten luisteren naar klassieke muziek tijdens het studeren in het Concertgebouw. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

In de Grote Zaal van het Amsterdamse Concertgebouw vermengt het geluid van pianospel zich met dat van getik op toetsenborden. Als een mobiele telefoon gaat, kijkt iedereen even verschrikt op. In de zaal blokken 210 studenten voor de aankomende tentamenweek. De truien, petjes en sneakers lijken wat uit de toon te vallen in deze chique entourage. Sommige studenten lijken even weg te dwalen bij de muziek van de Spaanse pianist José Alberto, maar de meesten kijken geconcentreerd op hun laptop of in hun boek.

De studiesessie is een initiatief van Entrée, de jonge vriendenclub van het Concertgebouw en het Koninklijk Concertgebouworkest. Het idee ontstond al voor de corona-pandemie. Coördinator Micha Windgassen (30): ‘Er is altijd al ruimtegebrek voor studenten om ergens te studeren. Maar nu is de vraag naar studieruimtes vanwege online colleges alleen maar urgenter geworden. Daarom besloten wij dit rond de eerste tentamenweek in oktober te houden.’

Het Concertgebouw is blij met het initiatief, zegt woordvoerder Jacob van der Vlugt. ‘We hopen dat we zo meer studenten trekken. Nu zie je bij onze concerten toch vooral een ouder publiek.’ Wellicht dat student werktuigbouwkunde Tomas (25) binnenkort nog eens het Concertgebouw binnengaat. Hij heeft niet zoveel met klassieke muziek, zegt hij. ‘Maar dat ben ik nu wel aan het heroverwegen, dit vind ik wel mooi.’

Student oudheidwetenschappen Bram (24) luistert thuis wel naar klassiek tijdens het studeren. Hij is blij dat hij eindelijk even naar een andere plek kan. ‘Ik moet voor volgende week een paper van drieduizend woorden schrijven over wijncultuur. Dat wordt nog even aanpoten. Maar met deze muziek kom ik wel in een flow.’ Ook de Turkse politicologiestudente Rüya (20), die haar college ‘International Law’ voorbereidt, is blij in de Grote Zaal te zitten. ‘Ik studeer veel alleen thuis en dan raak je toch snel afgeleid.’

Entrée werft studenten met het ‘classical effect’-argument. Door klassieke muziek zou je beter kunnen studeren. Maar volgens hoogleraar Muziekcognitie Henkjan Honing is dit ‘Mozart-effect’ wetenschappelijk achterhaald. ‘Nieuw onderzoek duidt er steeds meer op dat muziek juist afleidt. Muziek waar je graag naar luistert kan je wel alert en opgewekt maken. Maar dat kan met alle soorten muziek.’

Is klassieke muziek misschien niet per se goed voor je concentratievermogen, toch waren alle plekken voor de studiesessies binnen een dag vergeven. Studente klimaattechnologie en communicatie Kelly (25) vond het concert heel bijzonder, maar: ‘Ik wilde eigenlijk het liefste aandachtig luisteren, studeren voelt toch niet helemaal dankbaar genoeg naar de muzikanten.’ Dat vindt ook musicus José Alberto: ‘Ik was niet helemaal erop voorbereid dat ik vooral achtergrondmuziek moest spelen. De volgende keer ga ik mijn muziek erop aanpassen.’

Feesten op de fiets

Het lijkt bijna een ouderwetse clubavond in de Amsterdamse Escape. Techno knalt met 90 decibel door de speakers, zweet danst in de discolampen en gespierde bilpartijen bewegen ritmisch op de beat. Alleen staan de dertig roergangers van dit feestje niet aan de bar, maar op de fietspedalen. Want de enige cocktail die hier wordt geserveerd is een mix van spinning, gewichtheffen en mindfulness.

Rocycle heet de fitnessrage waarbij hippe twintigers en dertigers in 45 minuten calorieën wegtrappen onder aanmoediging van een al even hippe instructeur. Sinds de heropening van de sportscholen is de sport onverminderd populair maar het aantal fietsen dat, met inachtneming van de anderhalvemeter, in een sportschool past is beperkt.

In de Amsterdamse club Escape wordt niet gedanst maar wel gesport. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Dus werd er uitgekeken naar leegstaande vierkante meters in de hoofdstad. En die vonden ze bij de grote, iconische nachtclub aan het Rembrandtplein. Net als alle clubs moest die half maart dicht en is er nog altijd geen sprake van perspectief. ‘Dit is nu het dichtst wat je komt bij een echt feestje’, zegt studiomanager Jesper Bramanis. Al is het nog maar de vraag hoe lang dat feest door kan gaan met de aanscherping van de coronaregels.

Thuiswerken op locatie

Om de leegstand tegen te gaan, stellen steeds meer hotels hun deuren open voor mensen die graag ‘thuiswerken op locatie’. Een aantal is te boeken via Meow (My Extraordinary Workspace), een platform dat ‘professionals en premium hotels koppelt voor een uitzonderlijke werkomgeving’.

Die uitzonderlijke werkomgeving blijkt op een verregende donderdag de lobby van het Pestana Riverside Hotel. Het hotel aan de Amsterdamse Amstel, onderdeel van een Portugese keten, is een van de dertien hotels die in Amsterdam oppoppen in de Meow-app. Verder doet vooralsnog alleen een hotel in Rotterdam aan dit nieuwe initiatief mee.

In het Pestana Riverside Hotel in Amsterdam wordt een kamer in klaargemaakt om te verhuren als werkplek. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Bij de prijs van 15 euro per persoon zijn een drankje, stroom, wifi en een rustige werkplek inbegrepen. Trainen in de inpandige fitnessruimte en een duik in het zwembad zijn bij het Pestana kosteloos, in veel andere hotels moet hiervoor wel worden betaald.

En rustig is het zeker. Tot het einde van de middag sloffen vier andere gasten voorbij. Een jong stel wacht met koffers in de lobby tot hun taxi ze komt ophalen. Een oudere heer, type zakenman, checkt in. De mevrouw die in- en uitloopt, blijkt de bloemen in de hal te komen vervangen.

Verder draait het personeel duimen. Ook in het restaurant, waar niemand anders zit te eten. We worden meerdere keren uitvoerig bedankt voor onze komst.